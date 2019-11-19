周杰倫宣布迪士尼演唱會延期　歌迷質素高不抱怨反叫「香港加油」

昨日（19日）已有關於周杰倫香港站演唱會取消的風聲傳出，而官方亦於今早公布，因受到香港社會不確定因素影響，及需保障樂迷、工作人員和歌手的安全及由，演唱會將延期舉行，詳情將於2020年1月底前公布。其實，早在昨日消息傳出後，歌迷已立即在「周杰倫 Jay-MS歌迷組織」Facebook專頁內討論，在相關貼文中一共有257個留言，刪減了標記朋友的留言，共有67個樂迷分享對事件的感受和看法的留言（下稱：總留言數），當中可分類為「香港加油、安全第一、冇心情睇」、「黃牛」、「更換及查詢其他場次」及「確認消息來源」等。

早在昨晚近凌晨時份已有取消演唱會的消息傳出。（Facebook@周杰倫 Jay-MS 歌迷組織）

周杰倫在港開唱一票難求，難得搶到門票，臨開騷前被通知改期再唱，樂迷們難免失望。即便如此，大部份樂迷竟然沒有抱怨，相反更表示「雖然難得有票，不過都好難開開心心咁睇演唱會」、「真的無心情睇，香港人加油！」、「香港加油！」、「平安就好」，這類型的留言佔總留言數41.8%。其次，有20.9%的樂迷比較關心更換及查詢其他場次：「會否留票下次再看？」、「Jay可以現有票安排去台灣睇？」、「可不可以待香港局勢穩定了，我們憑票可優先預訂？已待了很久，很失望，也明白大家安全最重要。」亦因出文時間早於官方公布時間，故有14.9%的樂迷反覆確認消息來源。除此之外，亦有樂迷慶幸自己沒能成功購票，更有樂迷提出有趣請求：「希望周杰倫能替香港發聲，他在西方也很有人氣，根本也不需要中國了。」

周杰倫演唱會門票經常一票難求，被通知取消演唱會後，大部份樂迷不但沒有抱怨，反而留言「香港加油」，以大局為優先。（Facebook@周杰倫 Jay-MS 歌迷組織）

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