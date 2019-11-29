入境處推新智能身份證及電子護照　獲2019年區域身份證明文件大獎

入境處的新智能身份證及新一代香港特別行政區電子護照在High Security Printing Asia 2019的區域身份證明文件組別，分別贏得最佳新身份證及最佳新電子護照年度大獎。兩個獎項在11月26日於日本橫濱舉行的頒獎典禮頒發。入境處表示，感謝主辦單位頒發有關年度大獎，以表揚入境處在簽發高度防偽的身份證明文件的領域上有領先地位。

入境處的新智能身份證於去年11月26日開始簽發，而新一代電子護照亦於今年5月14日正式推出。區域身份證明文件年度大獎旨在表揚在防偽印刷、系統基建、推行護照、身份證或其他安全卡計劃中表現出色的機構。評審由防偽業界的專業人士擔任，包括Reconnaissance International的董事會、會議主辦單位及專門報導國際最新防偽技術的英國期刊ID & Secure Document News的出版社代表。

入境處指，新智能身份證及新一代電子護照均加入多種先進防偽特徵，設計精密，而製作過程亦十分嚴謹以保障個人私隱，現今科技日新月異，兩項證件的推出，能有效地防止偽冒情況，給予公眾以至國際社會更大信心。入境處會與時並進，善用科技發展，繼續為香港市民簽發更優質的個人證件及提供更佳的公共服務。