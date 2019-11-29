八達通儲值上限額增至3000元　12月1日起實施　學者料提升競爭力

隨着電子支付方式愈趨大眾接受，八達通有限公司宣布，由12月1日起所有八達通儲值限額將增加至港幣3,000元。同時，客戶於指定零售商消費，交易金額亦可高達港幣3,000元。 中文大學市場學系客座教授冼日明分析，八達通提升儲值限額有多個好處，包括增加其公司的流動資金、提升八達通在電子支付市場的競爭力及佔有率。他續指，八達通公司亦能透過客戶使用個人八達通的消費習慣，分析他們的喜好並給予回饋以提升價值。

八達通公司宣布，12月1日起所有八達通儲值限額將增加至港幣3000元。（資料圖片）

八達通公司表示，由下月1日起所有新發出的八達通產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通、Smart Octopus及八達通流動電話卡的儲值限額為3000港元。



至於持有2019年10月1日之前發出的Smart Octopus及2019年12月1日之前發出的八達通產品客戶，則需透過八達通App（僅適用於備有NFC功能的Android 流動裝置，及號碼為9 位數字的八達通）或任何一個八達通服務站，則可將八達通產品的儲值限額由港幣1000元提升至3000元。

另外，由下月1日起，客戶能在30多個八達通商戶旗下、超過3200個零售點消費，且每次交易金額亦可增至港幣3000元。

對於八達通公司提升儲值限額，中大市場學系客座教授冼日明接受《香港01》訪問指，現時電子支付方式眾多，八達通公司面對不少競爭對手，包括Payme、Alipay等。而八達通屬於Debit Card，即需要存款才可使用，過往未能支付大額交易，故現時提升限額至港幣3000元，不單能提升其市場競爭力及佔有率，亦能增加八達通公司的流動資金，從而賺取額外的利息。

冼日明續指，當限額提升至3000元，相信使用租用版八達通的客戶亦會考慮轉用個人版八達通，以方便遺失時補領。而八達通公司亦可分析客戶的消費數據，從而得悉其消費習慣，通過一段時間提供反饋，從而提升價值。

翻查資料，AliPay現時每日增值限額，倘未認證帳戶即只提供淘寶戶口及電話為港幣3000元，經認證帳戶即已填寫職業、資產來源並提供住址證明及第二份身份證件則為港幣5000元。至於Payme方面，每月透過信用卡增值最多港幣為2000元。