【831太子站】傳真社調查多月：警方點算站內人數仍有出入

8月31日太子站發生嚴重的警民衝突，警方於站內展開拘捕行動，並要求在場記者離開，傳出站內「打死人」的說法。 傳真社於當晚太子站52名被捕人士中，成功採訪47人，綜合他們的親身經歷，嘗試重組當晚站内情況，並計算站內人數與警方公布是否一致。至今調查發現，當晚除了經特別列車運載被捕人士到荔枝角站，亦有被捕人士原站直接上警車，惟追問個多月，警方仍未有回覆確實人數。 此外，經過三個月調查，警方回覆傳真社的被捕人士及傷者數字仍然每次都有出入。

831當晚有警員衝入港鐵列車，向人群使用警棍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

傳真社報道，8月31日晚上警方指在太子站拘捕52人，包括44男8女，當中5男2女受傷送院。從影片所見，8月31日晚上約10時45分，有人在觀塘線列車上發生爭執，太子站L3層列車突然停駛及廣播要求所有乘客離開車廂，港鐵報警。防暴警察及速龍小隊迅速趕至L3層，向月台及列車上乘客揮棍、施放胡椒噴霧等，人群到處走避，場面非常混亂。



L3層扶手電梯至少拘捕35人

警方在L3月台層拘捕的人數最多，速龍小隊經升降機旁的樓梯跑到L3層追截市民，並衝入荃灣線列車車廂內，多名乘客受傷，該列車隨後開出至油麻地站，車上3名男乘客受傷送院。速龍在荃灣綫月台的第二、第三及第五卡車門外拘捕共4名男子，又在觀塘線月台第7及第8卡對出先後拘捕兩名男子，當中4人被安排在荃灣綫月台第5卡車門前坐下等候，另外兩人被帶到月台盡頭的空間。

8月31日晚上，10時55分至11時05分太子站L3層月台被捕人士位置分布。（傳真社製圖）

另一班速龍小隊成員幾乎同一時間，走到荃灣綫車頭方向月台、一條直上大堂的扶手電梯，拘捕至少35名男女。無綫電視及SocRec社會記錄頻道兩間傳媒當日拍攝的片段顯示，速龍小隊成員向電梯上的人士噴胡椒噴劑，又揮棍打處於電梯下半段的人士，電梯上人士迫在一起。SocRec社會記錄頻道的影片拍攝到，其間電梯下方靠牆有兩女一男，按速龍指示離開。有3名男子在電梯附近被警員制服在地上，其中一人一度逃脫並跑上扶手電梯，但最終亦被捕。另外兩人則被帶到荃灣線月台車頭的金屬門位置坐下。扶手電梯上的人士亦被逐一繫上索帶手扣帶到同一月台盡頭，面向牆壁排成兩至三行蹲著。



另外無綫電視直播片段顯示，有一男一女於晚上11時05分在L3層被警方截查，未知有否被捕。

8月31日晚上，11時05分至11時15分太子站L3層月台被捕人士位置分布。（傳真社製圖）

警方11時10分驅趕記者離開L3月台層，記者退到大堂後，約11時25分曾一度衝到L2層觀察，11時45分再被驅趕離開太子站。在傳媒鏡頭離開後，站內情況只能按照47名受訪被捕人士的描述去重組。據其中30名被捕人士所述，L3層荃灣綫月台車頭範圍的被捕人士，逐一在 觀塘綫第8卡車門前被搜身及檢查隨身物品，然後前往第7至8卡車門前、面向牆壁逐一坐下，排成約3行。

另外4名傷者包括頭部受傷男子及驚恐症發作男子等，則被安排坐在荃灣綫車頭月台盡頭兩條柱之間的位置。另有兩名女 被捕人士稱哮喘發作，經消防員治理後，被帶到第8-3卡車門對出坐下。上述6名傷者在消防員協助後，每人均獲兩至3名救護員接手照料，其中5人上擔架床，一人坐輪椅。

8月31日晚上，11時15分至11時45分太子站L3層月台被捕人士位置分布。（傳真社製圖）

至 9月1日凌晨12時17分 ，一名女督察先後在觀塘綫 第7至8卡車門對出位置及荃灣綫車頭月台盡頭中間位置，向 觀塘線 第7至8卡車門對出的被捕人士及傷者，宣布以非法集結罪名拘捕眾人。

宣布拘捕後， 被捕人士陸續被帶上L2層，登上荃灣綫往荔枝角的列車車尾部分，逾30名男女打對面坐，由多名警員在車門位置看守。原先在L3層荃灣線第5卡車門前坐下等候的4名男子，亦被帶上一層登上荔枝角列車，4人打對面分別坐在兩排座椅的兩端，同樣由警員看守。

8月31日晚上11時45分至9月1日凌晨12時17分，太子站L3層月台被捕人士位置分布。（傳真社製圖）

「有記者不方便」傷者被阻原站離開

至於傷者則在救護員陪同下， 排隊等候乘搭升降機。最少有兩名傷者表示，其間曾有救護員拿著膠板查問他們的情況及作記錄。有傷者表示，有救護員當時以為要將傷者直接由太子站送到醫院，曾一度誤將傷者運上大堂樓層，現場的港鐵職員問救護員是否需要為他們「開閘」。另有傷者聽到有人稱不能從太子站離開，因「有記者在上面不方便」，並指會安排特別列車接載。

上述6名受傷被捕人士，分別在救護員陪同下登上同一班往荔枝角的列車，其中一人目睹額外一名坐輪椅的男傷者登上列車，該男傷者亦在荔枝角站與另一名傷者登上同一架救護車送院。傳真社未能確定該名男傷者的被捕位置，但港鐵發布的荔枝角站閉路電視截圖顯示，該名被捕人士與其他傷者一樣曾在荔枝角站出現，消防個案記錄亦顯示，他被送往瑪嘉烈醫院。

根據港鐵提供的資料，特別列車於 9月1日凌晨1時23分由太子站開出，凌晨1時28分 到達荔枝角站。7名傷者乘升降機從B2出口離開，由6架救護車接載，4人送往瑪嘉烈醫院，3人送往明愛醫院接受診治。 其他人 到達荔枝角站後從A出口離開，分別被押上3架警車到葵涌警署。除了L3層的拘捕行動，警察衝入太子站時，最少7名男子於晚上10時55分至11時10分之間在L1層大堂出口樓梯、閘口內外、站內樓梯或電梯等地方被捕，7人於被捕後半小時內經太子站C2出口離開，被帶上警車送往葵涌警署。



綜合片段畫面及被捕人士確認，警方於L3層拘捕44人，大堂已確認的被捕人士有7人，一人有被捕人士目擊登上特別列車，總數52人與警方公布的人數相同。不過警方在太子站大堂閘內外，另外截查至少5人，從片段畫面所見，包括一男一女坐在店前被防暴警察包圍，一人被多名防暴警察按在地上，未知最終有否被捕。

8月31日晚上，太子站大堂最少有7名男子被捕。（傳真社製圖）

+ 3 + 2

為了解當日由太子站直接離開的被捕人士數目，傳真社自10月12日向警方查詢，但至截稿前未有回覆。其間記者曾3次發電郵及近20次致電追問進度，同一查詢內其他問題已獲回覆，惟這部分問題每次回應皆是「處理中」、「有消息會通知你」。截至11月23日，52名當晚被捕的人士當中，兩人已被控在公眾地方藏有攻擊性武器罪， 28男8女拒保候查，已獲暫時釋放，另有14名男子已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

不同時段各層仍有盲點

綜合各界拍攝的片段及相片，以及數十名受訪者的口述情況，雖可大概了解站內大部分人士的位置及移動情況，惟站內不同時段及不同位置均有不少範圍沒有鏡頭拍攝到，或在記者和被捕人士視線範圍以外，因此站內多處情況仍未能掌握。當晚約11時45分前，太子站大堂及L3層大部分時間均有記者在現場，惟其後有警員驅趕記者到大堂近E出口位置，各傳媒一度衝至直往L3層的電梯，但再遭防暴警員阻截。

約11時25分記者沿電梯返回大堂層後改往旁邊通向L2層的電梯，鏡頭所見有消防員經過並查看垃圾桶。L2層觀塘綫月台有一輛關門列車停泊，未見有人在內，L2層亦已清空，未能確定在較早時段該層是否有人被捕。警方於大約11時45分將所有記者趕離太子站，往後的時段，大堂的情況未能掌握。L2層於9月1日凌晨12時17分受訪被捕人士陸續到該層上列車後，至列車於1時23分開出期間，綜合被訪者講法，除警員及一至兩名港鐵職員外未見有其他人，而其他時段則未能觀察。

太子站52名被捕人士位置及情況。（傳真社製圖）

至於L3層，被捕人士由被制服開始，身處位置都在月台中間至荃灣綫車頭範圍，而車尾位置及月台多道鋼門背後情況均未能完全掌握。據受訪人士指，他們在L3層的時段內，未見有警員在該處移動，亦未有聽到該處發出吵鬧聲，但由於警員要求大部分人面向牆壁，可觀察範圍有限。各被捕人士及傷者被帶上一層乘特別列車後，L3層的情況無從知曉。



警方公布傷者及被捕人數多次變動

除了在太子站內拘捕大量人士，警方8月31日晚上約11時半，在太子站附近街道上亦至少拘捕了一名男子。此人未有包括在警方早前公布831太子、旺角及油麻地所拘捕的63人內，直至傳真社向警方查問下，警方才回覆當晚在 太子站附近街道有拘捕一人，即被捕人士總數應為64人 。

旺角站亦有一名男子於當晚約10時40分於近B出口位置被捕，該男子要求到醫院。根據消防處回覆傳真社的資料，消防處9月1日凌晨12時30分接報旺角站有傷者，並派遣一輛救護車於1時06分到達現場，最後3名救護員於2時53分將該名傷者送院。

+ 6 + 5 + 4

旺角站的被捕人士同時是傷者，不過9月23日警方回覆傳真社查詢時指「太子站及旺角站的被捕人士當中共有7人受傷，全部清醒送往瑪嘉烈醫院或明愛醫院治理」，惟太子站的被捕人士已佔7名傷者，相信警方未有計算旺角站的被捕人士 同是傷者，而該名人士並非送到 瑪嘉烈醫院或明愛醫院，而是送往廣華醫院接受診治。就著8月31日警方在太子、旺角及油麻地站拘捕行動，被捕人數和傷者人數，警方兩個月來在多次記者會及回覆傳真社查詢時，提供的資訊都曾出現修改，或與現實情況不符，詳情請參閱下表。

（傳真社製圖）

另外，據消防處資料及港鐵公布的閉路電視截圖，當晚太子站有一名女子報稱不適，晚上11時20分救護員經E出口進入太子站，4分鐘後接觸到該名女子，並於11時31分帶該女子經E出口離開太子站。由於該名女子簽署了不送院的同意書，因此未被計入傷者人數之中。傳真社自9月8日開始曾3次向港鐵公司查詢，9月1日凌晨零時零分至早上6時之間，除了開往荔枝角站的特別列車外，曾否有其他列車由太子站開出，但至截稿前未有回覆。