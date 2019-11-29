【831太子站】傳真社訪47被捕者　傷者數多次更改　多人未獲送院

警方於8月31日在太子站展開拘捕行動，引起極大爭議，警務處、消防處以及港鐵至今僅多次澄清並無人死亡，惟未有公開詳盡的閉路電視片段。 傳真社報道，當晚太子站52名被捕人士中，成功採訪47人，並綜合他們的親身經歷，嘗試重組當晚站内情況。調查結果發現救護員點算傷者數目的過程混亂，站內消防員、救護員及警員報告傷者數目一小時出現4種說法，警方曾一度堅持站內無傷者，以及救護員確認9人受傷及後增至10人，但最後只有7人送院。 而首名入站及上報10名傷者傷勢分級的見習救護主任，傳真社至今只確認1名被捕人士曾與他接觸，有5名送院傷者表示不是由他親自急救，最少10人曾向不同執勤人員表示不適，但離開太子站後沒有即時送院。

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831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（資料圖片 / 余俊亮攝）

傳真社報道指，警方於8月31日晚上約10時55分在太子站進行拘捕，速龍及防暴警員衝至L3月台及車廂制服市民，並於11時45分左右驅趕所有記者離開車站。太子站內有10名傷者的消息是來自一名見習救護主任(PAO)。據傳媒直播片段，該見習救護主任身穿橙紅色螢光外套、手持文件夾板於11時36分進入太子站大堂，直至凌晨12時23分第二批逾10人的救護員增援前，他是唯一獲警員放行進入站內的救護員。



傳真社翻查消防處個案紀錄(incident log)，消防員10時57分接報一宗二級火警進入了太子站，消防員於11時18分匯報指「有約20人被捕，向警方確認傷者數目中」。該名見習救護主任於11時42分匯報正在前往現場點算傷者人數，4分鐘後再匯報約有10至15名傷者，要求派5隊急救隊到現場增援。

831遊行示威衝突，警方在太子站列車和月台內拘捕示威者，場面混亂。（資料圖片／余俊亮攝）

9月1日午夜12時01分，見習救護主任進一步匯報現場共發現9名傷者，包括有人頭部受傷、氣促及腳扭傷。14分鐘後，見習救護主任匯報站內傷者人數增至10人，並首次就傷勢評級，包括：

6名嚴重傷者（紅色）

2名普通傷者（黃色）

2名輕傷傷者（綠色）

而消防處9月19日記者會上，公開該10名傷者情況的紀錄：

1名呼吸困難男子（嚴重）

1名肋骨痛男子（嚴重）

2名呼吸困難女子（嚴重）

1名左足踝受傷男子（普通）

1名左腳扭傷男子（普通）

1名左肩受傷男子（輕傷）

1名暈眩男子（輕傷）

雖然消防處早在當晚11時05分啟動「涉及大量傷者的事故」機制（Multiple Casualties Incident），大批救傷車及救護員在站外候命，但救護員一直被港鐵站口警員以沒有傷者為由，阻止進入車站。至12時23分，多隊救護員在港鐵職員與消防員協助下，成功由E出口進入太子站，但進站後只處理過7名傷者。

根據消防處個案紀錄，凌晨1時02分，見習救護主任匯報確定共有7名傷者，包括：

頭部受傷男子（嚴重）

胸口痛男子（嚴重）

呼吸困難女子（嚴重）

頭部受傷男子（普通）

呼吸困難女子（普通）

左肩受傷男子（輕傷）

暈眩男子（輕傷）

個案紀錄又指，一名高級警司於凌晨1時07分表示會以列車將上述的3名嚴重、2名普通、2名輕傷傷者，運往荔枝角站，並指示救護車到荔枝角站A出口候命。5名受訪傷者憶述，他們每人獲2至3名救護員照顧。一名傷者表示，上擔架床後曾有一名身穿白色制服、未知是警察或救護員的男子大喊「7個，7個傷者」，又問照顧該傷者的救護員「是否總共7個？」救護員私下說「真搞笑，你們負責點算的，是你們告知我們要出多少人和車，竟然倒轉問我們。」隨後7名傷者先後在救護員陪同下乘電梯往上一層，並與其他被捕人士一同登上特別列車往荔枝角。



除了該救護員點算傷者的數目多次更改，同時在站內執勤的消防員亦計算到不同傷者人數。見習救護主任確認有10名傷者後不久，一名助理消防區長向控制中心匯報月台有9名傷者，其中2人頭部受傷及1人氣促，其餘傷者輕傷。見習救護主任於12時15分匯報有10名傷者，但同一分鐘一名救護總隊目向中心匯報，太子站E出口一名不知何等職級警員稱站內沒有傷者，阻止其他救護員進內。

831太子站傷者人數變化時序。（傳真社製圖）

警方當晚在太子站共拘捕52人，傳真社接觸其中47人了解當時站內情況，包括其中5名送院傷者。綜合多人憶述，在警方控制場面後，曾數次移動站內被捕人士，並要求他們面向牆壁。由見習救護主任11時36分進站，至多隊增援救護隊伍12時23分進站前，只有一人曾直接與見習救護主任接觸。



有一名受訪者表示，曾有一名身穿橙色螢光衣的救護員查問他有否受傷，並記錄其傷勢後離開，但往後時段未有再出現，他亦未有接受急救。另外一名被捕人士同樣在宣布拘捕前，聽到一名救護員經過其身處位置時，低聲說「最後機會說身體不適要去醫院了」。其餘的受訪被捕人士均表示，從未見過任何救護員出現在站內。5名受訪傷者亦表示，只接受過身穿黃金戰衣的消防員急救，並未接觸過見習救護主任。

根據消防處的資料，消防員接報二級火警到場後未發現火警，但在月台見到不少傷者，改為協助傷者急救。綜合各被捕人士的說法，一名藍色上衣、身形肥胖男子曾一度暈倒，接受警員心外壓急救甦醒後，隨即有約4至5名消防員到達。消防員除了協助該肥胖男子檢測生命體徵外，亦有叫一名恐慌症發作男子慢慢呼吸、為一名綠色上衣男子包紥頭部、查問被捕人士有否不適、照顧兩名哮喘病發女子等。



調查亦顯示，曾經表示身體受傷或身體不適的人數，遠超過離開荔枝角站即時送院的7人。 連同上述曾遇見橙色螢光衣救護員的被捕人士，至少10人表示曾在站內向警員、消防員或救護員表示受傷或不適，包括一名同時頭暈作嘔及扭傷腳的女子3次表示要見醫生、一名男子腳部扭傷先後向消防員及警員求助等(詳見下表)，惟全部未獲檢查或急救。

傳真社報道指，發現7名傷者送院時的傷勢紀錄，與初時見習救護主任匯報10名傷者時有別。（傳真社製圖）

傷勢評級前後不一

傳真社記者進一步以「10人變7人」兩個時段的傷者傷勢作比較，7名傷者送院時的傷勢紀錄，與初時見習救護主任匯報10名傷者時有別。初時6名嚴重傷者中有兩人頭部受傷，但送院時兩名頭部受傷人士一名屬嚴重，一名屬普通。「10名傷者」時有3名嚴重傷者報稱呼吸困難，但送院時「呼吸困難」只有兩人，一人屬嚴重，一人屬普通，另有一名嚴重傷者為「胸痛」，調查後相信是一名之前被評為呼吸困難的傷者。



比對傷勢紀錄，3名「消失的傷者」為1名肋骨痛男子、1名左足踝受傷男子及1名左腳扭傷男子。傳真社訪問的被捕人士中，至少5人曾表示腳部受傷，未知會否為初時被計算在內的「消失的傷者」，而成功接觸及訪問的47名人士中，沒有人曾表示肋骨痛。消防處回覆查詢時表示，8月31日晚上11時30分至9月2日，消防處救護車共將26名傷病者從葵涌警署送往各間醫院，其中有1人報稱肋骨痛，但未有確認是否太子站被捕人士。

傳真社報道指，10名被捕人士太子站內不適/受傷未即時送院。（傳真社製圖）

事後消防處在9月12日記者會解釋，831當晚只有 見習救護主任 在站內，而他沒有帶備檢傷分類卡在身，以掛在傷者身上作識別，令點算傷者數目出現困難。傳真社向消防處查詢見習救護主任進站後是否親自點算傷者數目、為傷者評級、治理傷者等，消防處回覆指，當晚見習救護主任進入太子站後，沿扶手電梯直達L3層，途中並無停留在L2層，抵達L3層後親自向月台的被捕人士進行詢問並作快速初步檢查，再以紙筆作記錄。回覆又指，由於月台上已有消防員替部份傷者進行治理，見習救護主任當時只集中點算傷者數目，並進行分流評級，消防處未有提及見習救護主任有否親自治理傷者。



至於聖約翰救傷隊回覆傳真社指，截至當晚12時26分，共有4輛聖約翰救護車在太子站候命，至1時03分接獲市民求助後，調派了其中一輛救護車前往茘枝角站，聖約翰人員曾接觸6名報稱受驚患者，均無需送院。聖約翰救傷隊未有接觸過任何太子站的傷者。

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目擊者經歷互相比較核證

傳真社報道指，為重組「831太子站」事件，傳真社收集各界當晚17段、合共約17小時的片段，以及記者拍攝的相片，逐一查看，按被捕人士的外貌及衣著，點算出站內不同位置的被捕人數。

同時從多個渠道嘗試接觸52名被捕人士，包括於社交平台聯絡曾公開報平安的被捕人士、被捕人士或律師轉介、報到日在警署外等候被捕人士等，結果成功找到其中47人做訪問。

訪問先按被訪者講述的時間、位置、打扮和動作等客觀事實，比對片段及相片確認他們的身份，再了詳細了解各人被捕後在太子站內身處的位置、移動路線，及目擊各樣事情發生的時序作記錄，之後再將不同人士的說法與其他受訪者作比較。最終採納作為報道的內容，全部是當時現場逾半被捕人士目擊或親身經歷。另外，根據法律意見及保護受訪人士的原則，部分資料及對被捕人士的描述未能完全披露。