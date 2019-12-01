【12.1尖沙嘴】警方發射至少17枚催淚彈　斥示威者擲磚及煙霧餅

反修例風波持續，今日（1日）港九均有集會及遊行，並獲發「不反對通知書」，其中下午舉行的「毋忘初心大遊行」，原定下午4時起步由尖沙嘴鐘樓遊行至紅館，最終隊伍提早於約3時15分出發。 由於參與者眾多，部分遊行人士大約3時40分走出梳士巴利道馬路，防暴警一度舉起藍旗，之後以胡椒噴霧驅散。大約4時45分，警方在尖東海傍發射今日第一發的催淚彈，驅散佔據梳士巴利道馬路的示威者。之後警方再發射胡椒球彈及數枚催淚彈。根據現場彈殼數量，警方至少發射17枚催淚彈。 大約5時20分，大會宣布遊行結束，現場警方要求示威者盡快離開。警方之後發聲明稱，有部分「激進示威者」沿梳士巴利道，經過麼地道花園時，向警方投擲磚頭，因此發放催淚煙，以停止違法行為。大約6時，警方再表示，近5時有數百名「暴徒」於帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，故警方發放催淚煙。

警察施放多枚催淚彈。（歐嘉樂攝）

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警方彌敦道發射胡椒噴霧

今日遊行原定下午4時起步，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園，沿海旁向梳士巴利道，遊行至紅館。不過由於參與者眾多，遊行提早開始，亦有部分人走出梳士巴利道馬路上。不過未到原定的起步時間，警方已於梳士巴利道與彌敦道交界，發射胡椒噴霧及胡椒球槍，驅散走出馬路的人群。

大約4時有部分示威者改道梳士巴利道、紅磡繞道向前行，防暴警察於消防總部前架設封鎖線。到大約4時45分，警方在尖東海傍發射催淚彈，驅散佔據梳士巴利道馬路的示威者；之後大約10分鐘後，警方再發射數枚催淚彈，現場煙霧瀰漫。期間，一名在雪糕車賣雪糕的老翁，受催淚彈波及。

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警方一度呼籲鄰近居民關好窗戶

大約5時20分，大會宣布遊行結束，現場警方要求示威者盡快離開。警方之後發聲明稱，有部分「激進示威者」沿梳士巴利道，經過麼地道花園時，向警方投擲磚頭，因此發放催淚煙，以停止違法行為。大約6時，警方再表示，近5時有數百名「暴徒」在梳士巴利道近帝國中心一帶投擲多枚煙霧餅，造成公眾恐慌，現場混亂和危險，警方別無選擇下，使用最低所需武力，包括發放催淚煙，以停止違法行為。

警方譴責「暴徒」罔顧在場人士的安全，警告立即停止違法行為，並呼籲市民切勿前往該區，留在室內安全地方，如有需要，應關好窗戶。