【12.1金鐘】美國通過香港人權與民主法案　感謝遊行逾千人參加

美國國會通過《香港人權與民主法案》，並獲總統特朗普簽署實行。有網民發起今日（1日）中午進行「感謝美國保護香港」遊行，路線從由遮行花園至美國領事館，再回到遮打花園解散。遊行獲得警方發出不反對通知書，警方表示，最高峰時有3,800人參加。

有網民今日中午發起「感謝美國保護香港」遊行。（羅君豪攝）

戴面具「特朗普」扮收請願信

在遊行開始前，大會先舉行集會為在反修例風波中逝世的人默哀一分鐘，其後有不同代表輪流發言。大會發言人Tony表示，香港人已經堅持了五個多月，直言「香港一日沒有民主，我們一日都不會放棄」。他又指美國通過法案後，香港的抗爭將進入了下一個階段。

遊行期間，有不少人揮動美國國旗和舉起標語，不時大叫口號「Fight for Freedom，stand with Hong Kong」等，沿途有數十防暴和旗手戒備，惟秩序大致良好。遊行人士未能到達美國領事館門口，警方改為安排隊伍到事館後門，有遊行人士裝扮成美國總統特朗普，接收請願信。行動發言人解釋，安排帶著美國總統特朗普面具的人士為「象徵性」接信，稍後會再將信交到領事館和白宮。

遊行期間，有不少人揮動美國國旗和舉起標語。（羅君豪攝）

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銀髮族：希望身體力行表達支持

年逾六十的林氏夫婦亦參與今次遊行，在集會開始前已揮動美國國旗。林婆婆表示，參加這次美領遊行是因為想趁感恩節感謝美國通過《香港人權與民主法案》，支持香港爭取民主和人權，「你哋做了這麼多，作為銀髮一族都好支持你哋，所以決定走出來，盡社會責任。」她個人對政府非常不滿，指其不斷壓制言論、自由，而這法案至少可給政府壓力。

她身邊的林伯表示，他和太太一直都是和理非，自6月起已參加至少20個遊行，希望可以出一分力。而今次美國通過《香港人權與民主法案》，他相信可在香港官員做一些不正常、不合理的事情時會有阻嚇作用。