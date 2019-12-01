【12.1尖沙嘴】老婦合十又下跪求停用武力　遭防暴警推倒地上不適

今日（1日）港九共有三場反修例的集會及遊行，全獲發「不反對通知書」。其中下午舉行的「毋忘初心大遊行」，最終引發警民對峙，警方發射多枚催淚彈驅散示威者，遊行最終提早結束。 大約下午5時許，有防暴警要求在尖東站K出口附近聚集的市民離開，一度舉起黑旗，並衝入站內發射胡椒噴霧。期間一名老婦走上前，疑似要求警員不要使用武力，之後被一名防暴警員雙手推走。婦人被推離數步距離後，再下跪雙手合十再求，惟同一名防暴警即時追前，手持警棍將其推倒地上，然後未有再理會。 陪同婆婆的眾志常委何嘉柔說，她沒有被捕，但後腦着倒腫起一塊，沒有去醫院，而是乘車回家。

有線新聞的片段可見，防暴警上前將婦人推倒。（有線新聞截圖）

婦人倒下後未能即時起身

今日遊行原定下午4時起步，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園，再沿海旁欄杆向梳士巴利道，遊行至紅館。不過由於參與者眾，遊行隊伍提早約於3時15出發，有部分人走出梳士巴利道馬路，警方先後以胡椒噴霧、胡椒球槍及催淚彈驅散示威者，最終遊行提早結束。

大約下午5時許，有傳媒的片段可見有防暴警於港鐵尖東站K出口外，要求在站外聚集的市民離開，更一度舉起黑旗。之後警方衝入站內，以胡椒噴霧驅散市民，多人走避，期間一名老婦上前，一度雙手合十，疑哀求警方停止使用武力，之後被一名防暴警推走。

婦人被推開數步距離後，再下跪及合十雙手，惟該防暴警跟上前，手持警棍將婦人推倒地上，之後未有再理會。婦人倒下後，未有即時起身，之後在旁的市民及急救員即上前檢查治療。

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陪同婆婆的眾志常委：她後腦倒地腫起一塊

香港眾志常委何嘉柔當時陪同被推倒的婦人。何晚上在Facebook撰文表示，當時她陪同婆婆越過防暴時，婆婆忍不住向防暴斥罵「你哋點可以蝦啲細路㗎」，幾名個防暴即時反駁「係你哋教啲細路唔守規矩㗎！良心？我地良心好好呀！係你地冇良心呀」。

何表示，婆婆後腦着地，她沒有沒有被捕，後腦着倒地後沒有明顯傷痕，不過有點腫起一塊，其後已經和另外一位急救員聯絡其家人及陪同上車，安全離去。「我到婆婆身邊時，她眼睛睜也睜不開，勉強張嘴卻又吐不出話，身軀癱倒在地。至她意識慢慢清醒，才能簡單的扶起她倚靠着我。」

她指即使婆婆一直強調頭暈、後腦好痛，但她卻是堅持不要白車，原來是因為婆婆是瞞著家人出來，「一接到女兒電話，雖然意識尚未完全清醒，她故作鎮定的騙着女兒自己在家附近，嚷着自己沒有穿白色衫，一定是認錯。」