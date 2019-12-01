【12.1尖沙嘴】警方清路障後帶走雜物　減示威者再堵路　

今日（1日）下午舉行的「毋忘初心大遊行」反修例行，結果又引發警民衝突，打破區選後的寧靜局面，警方發射至少17枚催淚彈驅散示威者。 過往多個月的示威，示威者不時以雜物，如雪糕筒、水馬充當路障，當警員將雜物清到路旁後，示威者又會待警員離去後，重新以雜物堵路。不過今晚警方驅散時，與往昔不同，有較後排的警員將清走的的雜物放上警車，或令示威者無法再即時堵路。

今日有較後排的警員，清理路障後將雜物放上警車。（梁煥敏攝）

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今日遊行原定下午4時起步，由尖沙嘴鐘樓沿梳士巴利道，經尖沙嘴海濱花園，沿海旁向梳士巴利道，遊行至紅館。不過由於參與者眾多，遊行提早開始，有部分人走出梳士巴利道馬路上。警方之後於梳士巴利道與彌敦道交界，發射胡椒噴霧、胡椒球槍及催淚彈，驅散走出馬路的人群。

大約5時20分，大會宣布應警方要求，遊行需要結束，惟示威者未有散去，亦有部分以雜物堵路。大約黃昏6時，大批防暴警員由速龍小隊帶頭，走入尖沙嘴沿彌敦道，包括中間道、北京道、海防道等一帶，清除馬路上的雜物，如雪糕筒、水馬等。

示威者多月來，用路上的雜物，如雪糕筒、水馬等作為路障，警員多數將之清在路旁後離開。不過今日的驅散情況有不同，有留守在後排的警員，將作為路障的雜物放上警車，相信或是防止示威者再次用雜物堵路。