【逃犯條例】林大輝：示威者非針對理大　和平落幕屬不幸中的大幸

理工大學早前發生嚴重警民衝突，示威者佔領校園近兩星期，警方則包圍校園並設封鎖線，直至上周五（29日）中午解封。理大校董會主席林大輝今早（2日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，事件最終和平落幕是不幸中的大幸，獲警方交還校園後已鬆一口氣。 林大輝又認為，示威者並非針對理大，而是針對條例、行政長官林鄭月娥及政府。

林大輝認為，示威者並非針對理大，而是針對條例、行政長官林鄭月娥及政府。（資料圖片／羅國輝攝）

理大昨日在校園再發現多逾20支汽油彈和攻擊性武器，林大輝表示理大校園面積大，衝突過後雜物、垃圾多，尋找危險物品工作相對困難。林大輝形容，自己作為理大校友，看見「第二個家」被破壞欲哭無淚，形容該段時間是度日如年。

林大輝指，自己曾因全日處理事件而沒有睡眠，十分擔心出現人命傷亡，以及校園被進一步破壞。惟他認為示威者並非針對理大，而是針對《逃犯條例》、行政長官林鄭月娥及政府。校長滕錦光曾表示，理大是政治事件最大的受害者。

林大輝形容，自己作為理大校友，看見「第二個家」被破壞欲哭無淚。（資料圖片／羅國輝攝）

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林大輝形容過去半年「武力對抗暴力」，示威者和警察雙方都武力升級。他指曾就事件與保安局多次溝通，並約見警察處副處長蕭澤頤，表明希望事件和平解決，而對方亦有同樣想法。林指沒有追究為何警方要封鎖校園，但曾向警方清楚表明希望對方不要進入校園。