【逃犯條例】消防及警方再到理大　再發現41枚汽油彈及10樽化學品

示威者佔據理大而遭警方包圍逾一周後，上周五（11月29日）才解封，不過校內仍有不少化學品。校方今日（1日）表示，再發現20多支汽油彈和攻擊性武器，要求消防和相關的政府部門立刻評估校園的安全，是否要再作徹底檢查。 消防處表示，今日收到理大通知後，下午即時派員進入校園，為評估危險化學品，確定沒有即時危險，已即時轉交警方跟進。警方表示，於校內原先已上鎖及隱蔽的地方共檢走41枚汽油彈、10樽不同種類的化學品及一罐卡式氣罐。

11月28日，校方、警方以及消防人員進入校內檢查有否存放危險品，其中消防員將檢到的危險品用封鎖線圍起。（資料圖片／盧翊銘攝）

理大於上周五（29日）中午解封，警方曾指出，在校內共檢走3,989枚汽油彈、1,339件爆炸品、601枝化學品，以及573件武器。

理大今日發聲明，表示今早在校園內，再次發現20多支汽油彈和攻擊性武器，已立刻通知警方要求派遣消防將汽油彈和攻擊性武器移離校園。

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消防處：已提醒理大職員可能仍有危險品

消防處表示，在11月28日及29日曾派出專隊進入理大，在大學職員協助下，對校內的危險化學品作出消防安全評估，期間於校內發現有大量危險化學品，並已即時採取了多項行動，減低現場的消防安全風險，然後將化學品，即時交由警方跟進。消防處指，在確定沒有即時危險後，於29日上午11時完成相關行動，不過由於校園大和佈局複雜，消防處人員在校園解封前已提醒理大職員，可能有少量危險化學品仍收藏在校園隱蔽的地方。

消防處續指，今日下午1時30分，收到理大通知，指校園內發現少量汽油彈及危險化學品，處方因此下午即時派員進入校園，在教職員協助下，為危險化學品作風險評估，並確定沒有即時危險，並將之轉交警方跟進。

今日下午尖沙嘴至紅磡一帶有遊行舉行，消防處表示，由於理大附近有聚眾活動，基於安全考慮，暫停理大內的行動，明天繼續。處方續指，會與理大管理層進一步商討，採取適當措施，以確保校園的安全。

警指因理大附近發生非法聚眾活動 行動暫停

警方晚上表示，接到理大通知校園內有小量汽油彈及危險化學品，已立即與消防處在理大教職員的協助下派員進入校園，行動中於校內原先已上鎖及隱蔽的地方共檢走41枚汽油彈、10樽不同種類的化學品及一罐卡式氣罐。警方稱，由於行動期間理大附近發生非法聚眾活動，基於安全考慮，校園內的行動被迫暫停，明天繼續。

警方重申，一直與校方保持緊密聯繫及溝通。就對理大校園內安全情況的關注，警方與相關部門會與理大管理層進一步商討，採取適當措施確保校園安全。