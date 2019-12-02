內地夫婦稱欲為業務逾億公司開戶　妻向銀行職員送錶　認行賄候判

曾在內地解放軍當後勤人員的退休女子，與丈夫從內地來港，聲稱欲為一間財務公司開戶口，又指其公司業務逾億元，期間女子請銀行職員食水果，臨走時又偷偷留下一隻手錶，最後戶口未開成，兩夫婦因而被控提供利益罪名。案件今(2日)在九龍城法院再訊，男被告獲撤控，女被告則認罪，辯方求情時指，該手錶價值僅約300港元，又指內地習慣送禮物給幫過忙的人，女被告不懂香港法例而犯案，裁判官將被告還押至本月16日判刑，以候其背景及醫療報告。

女被告馬振蓮在九龍城法院承認提供利益罪。(資料圖片)

女被告丈夫獲撤控

男被告韓先利，67歲，是香港滙霖國際財務集團有限公司的獨資董事兼股東，今獲控方不提證供起訴，法庭即撤銷其罪名。

女被告馬振蓮，61歲，則承認向代理人提供利益罪，指她於今年8月23日，在本港一間滙豐銀行分行，向一名姓江的職員餽贈手錶，作為開戶的誘因。

把手錶留在枱底

控方案情指，女被告與丈夫韓先利案發當日到銀行卻為滙霖國際開銀行戶口，又稱該公司業務以億元計，期間女被告曾拿出水果請該職員吃，職員拒絕，女被告又把手銀放在枱底。職員事後致電被告追問，被告拒絕收回手錶，又指是送給職員的小禮物。

銀行最後拒絕為被告丈夫的公司開戶，以電郵通知被告夫婦時，銀行發現他們申報的電郵已失效。

內地習慣送上小禮物答謝

辯方律師求情時稱，女被告退休前為解放軍後勤部隊人員，因不熟悉香港法律才犯案。律師又指，北京人習慣送小禮物答謝曾幫忙的人，而女被告留下的手錶是女裝的，價值僅數百元港幣，接待他們的卻是一名男職員，相信被告並非全心想賄賂該職員。

裁判官對於被告申請戶口卻報以失效的電郵，質疑他們開戶有非法用途。先把女被告還押並索取報告後才判刑。

案件編號：KCCC 2669/2019