五金零售商提供逾9000元非法佣金　被廉署起訴　東主認罪候判

五金零售商新恒發五金公司東主於2017年獲判一個位於屯門青山村的靈灰安置所建築工程合約，他同意將佣金比率由10%降低至5%，最終獲批出總值20萬元的訂單。期間該名東主向該助理項目經理提供共約9600元的非法佣金。 他早前被廉政公署起訴，並於今日（28日）在屯門裁判法院承認控罪，暫時還押懲教署看管。

五金零售商提供逾9000元非法佣金，被廉署起訴。（資料圖片）

現年40歲的被告為新恒發五金公司東主賴茂堅，於屯門裁判法院承認一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。他於2017年7月中獲維達地基工程有限公司的助理項目經理接洽，指該公司獲判屯門青山村一個靈灰安置所的建築工程合約。當時被告獲告知，如同意向該助理項目經理提供新恒發訂單款項的10%作為佣金，維達將向新恒發批出訂單。

二人其後同意將佣金比率由10%調低至5%，而於2017年8月至2018年7月期間，維達向新恒發批出總值逾20萬元的訂單。被告於期間向該助理項目經理提供共約9600元的非法佣金。署理主任裁判官張潔宜將案件押後至12月12日判刑，以待被告的社會服務令報告。被告暫時還押懲教署看管。