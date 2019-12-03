國泰外籍男工程師染麻疹　曾出入國泰城求醫　潛伏期曾赴菲律賓

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布正調查一宗新麻疹個案，一名過往健康良好的58歲外籍男子，於上月25日開始發燒、咳嗽及流鼻水，並於本月1日開始出疹，期間曾前往國泰城二樓一診所。病者同日前往北大嶼山醫院急症室求醫，同日入住瑪嘉烈醫院接受治療，目前情況穩定。 據了解，病人是國泰航空工程師，獨居而沒有家居接觸者，曾於上月初前往菲律賓外遊。發言人提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。

染麻疹男工程師曾到國泰城求醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應。病人情況穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。他於潛伏期曾前往菲律賓，病毒傳染期內則沒有外遊。接獲該確診個案通報後，防護中心隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續，他於病毒可傳染期間曾到訪的公眾地點包括國泰城二樓一診所及北大嶼山醫院急症室。

累計91宗個案 本地感染佔六成

衞生署發言人表示，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。

麻疹的潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。

麻疹個案數字方面，據衞生署發言人表示，今年截至今日下午4時止，共錄得91宗個案，37宗由外地傳入，其他則屬本地個案，比率60％。今年初本地爆發麻疹疫症，也是由機場開始，多名空中服務員被感染。