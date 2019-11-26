38歲女子確診麻疹情況穩定　潛伏期間曾赴菲律賓

衞生署衞生防護中心今日（26日）表示，正調查一宗麻疹個案。涉及一名過往健康良好的38歲女子，她於本月19日開始發燒，並於20日開始出疹。她於19日及21日向私家醫生求醫，22日到瑪麗醫院急症室求醫，翌日入院接受治療。該名女子於潛伏期曾前往菲律賓，病毒傳染期內則沒有外遊，病人現時情況穩定，正接受醫學監察。

該名麻疹病人本月22日到瑪麗醫院急症室求醫，翌日入院接受治療。（資料圖片／張美蘭攝）

衞生防護中心表示，該名女病人的呼吸道樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。她於潛伏期曾前往菲律賓。而根據病人提供的資料，她於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。

衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍然繼續。病人在傳染期曾到訪的公眾地方包括於本月19日下午6時半至7時半到訪鴨脷洲大街怡慶大廈地下的林德華醫生醫務所，以及11月21日早上11時15分至11時45分到訪香港仔西安街地下的麥穎茵醫生醫務所。

衞生署衞生防護中心今日表示，正調查一宗麻疹個案。（資料圖片）

衞生署發言人指，曾有機會在病毒傳染期與病人接觸的人士，應留意有否出現麻疹相關病徵，如有出現相關病徵應立即求醫。如在醫學監察期間須到訪任何醫療機構，亦應在到訪前預先知會醫護人員有否相關病徵及麻疹接觸史，以便相關醫療機構安排適當的感染控制措施。

發言人又提醒，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法，市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄。而非本港出生的市民應特別留意，因其可能未曾在童年接種麻疹疫苗。而有關麻疹疫苗接種在本地的歷史可參閱衞生防護中心麻疹專頁的資料，任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該於出發前至少2星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。