交銀香港前首席經濟師「被離職」　羅家聰：港評論空間愈來愈窄

有香港「末日博士」之稱的交通銀行香港分行前首席經濟師羅家聰於10月離職後，近日接受國際媒體訪問，指資方認為「由香港人代表中資銀行發言並不適合。」 羅家聰今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，離職的主因是覺得香港評論空間愈來愈窄，「以前做開嘅，但依家唔做得。」他舉例，離職前一周，公司已不准許他接受未預約的媒體訪問，其他中資公司的員工亦有類同情況，反映並非個別問題。

有香港「末日博士」之稱的交通銀行香港分行前首席經濟師羅家聰於10月離職後，近日接受國際媒體訪問，指資方認為「由香港人代表中資銀行發言並不適合。」（資料圖片 / 余俊亮攝）

被要求不提及走資情況

反修例風波持續接近六個月，他指，就反修例風波事件的評論全行幾乎被噤聲，他早前按數據分析2003年沙士對經濟的打擊大於今次反修例事件，但都知道公司「唔鍾意」有關評論；即使是指出有沒有資金流走的問題，都被要求不可提及，「但金融市場都唔可以討論？呢個係資訊唔流通。」

特首林鄭月娥昨日指，「香港市民邊方面自由受到磨損？」，羅家則指，「如果一個人成日擘住眼講大話，大家聽完都係笑。」

交通銀行是中國五大銀行之一，在香港有多年歷史。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

金融機構不再聘請港人

羅家聰昨日接受《金融時報》訪問，指以他個人在交銀的經驗以小見大，反映中資銀行在香港的策略改變，漸漸避免聘用本地青年。報道亦引述有金融機構高層，對於聘請參與近期參與示威人士會感到恐懼，有企業內部甚至有不成文規定，不再聘請香港人。