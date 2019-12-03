【逃犯條例】毀輕鐵兩少年如未能賠28萬　有兩個可能結果　

兩名分別17及15歲的男子於今年9月7日凌晨，在屯門區三個輕鐵站破壞閘機等設施。兩人早前承認3項刑事毀壞罪，還押至今午（3日）於屯門裁判法院接受判刑。署理主任裁判官張潔宜判二人入更生中心，以及分別向港鐵賠償逾14萬元。 大律師陸偉雄說，賠償屬被告的責任，而非監護人的責任。如被告無法如期交出指定金額，法官有可能要求被告改服監禁式刑罰，亦可能改為民事索償，或者要求被告分期賠款。如此案件改成民事索償，被告便需直接向港鐵賠款。

17歲郭姓被告及15歲被告於上月已承認三項刑事毀壞罪，案情指二人於今年9月7日凌晨，於屯門蝴蝶邨輕鐵站、屯門泳池站和兆康站破壞5部售票機、7部拍咭機及12部閉路電視。張潔宜當時下令兩人須各向港鐵賠償逾14萬元。

賠償屬被告責任 非監護人

大律師陸偉雄說，賠償屬被告的責任，而非監護人的責任；法庭只着眼於被告是否能交出指定賠償金額，不會在意背後由誰人或哪些組織提供財政支援。

如被告無法如期交出指定金額，將需要上庭向法官解釋，再由法官頒判命令。陸稱，法官屆時可能要求被告改服監禁式刑罰，亦可能改為民事索償，或者要求被告分期賠款。如此案件改成民事索償，被告便需直接向港鐵賠款；如被告申請破產，則能免除賠償。

陸表示，法律上，破產雖可避過民事索償賠款，但被告需一輩子背上破產紀錄，「只係為咗14萬，值唔值得摧毀一生呢？」他表示需審慎考慮。