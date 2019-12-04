港島10公里賽周日如期舉行　民陣遊行無阻賽事　灣仔一帶將封路

第三屆「港島10公里賽2019」將於周日（8日）舉行，賽道會途經灣仔北、銅鑼灣鬧市及部分東區走廊，大會今（4日）公布賽事安排，屆時將由凌晨2點封路，料於上午11時前可以解封。近日大型示威遊行不斷，適逢民陣同日下午亦號召「國際人權日」遊行，大會表明有納入考慮，審視後認為安全情況許可，決定如期進行。

今屆賽事共有逾3,000人報名，當日會於早上7時45分起跑，由灣仔會議道出發，途經馬師道、駱克道、軒尼詩道及怡和街，經糖街轉入告士打道，再上東區走廊折返至灣仔會議道終點。賽事時限為1.5小時，開跑後45分鐘，大會將於5公里設截跑點。

大會預期賽事當日，灣仔、銅鑼灣及東區走廊一帶將有封路改道，短時間內料有大量參賽者到達現場，建議運動員使用港鐵前往集合地點。

起跑安排方面，起點將於早上7時55分關閉，遲到運動員不予起跑，大會將嚴格執行有關措施。

楊世模表示，知悉民陣同日下午會有示威活動，但賽事於早上7時45分開始，預期可於兩小時內完結，相信不會影響跑手離開或隨後的示威活動。 （陳淑霞攝）

尊重跑手政治表態服飾

香港業餘田徑總會首席副主席兼「港島10公里賽2019」籌委會主席楊世模表示，知悉民陣同日下午會有示威活動，但賽事於早上7時45分開始，預期可於兩小時內完結，相信不會影響跑手離開或隨後的示威活動。

他又提到，作為體育機構，辦活動大原則以參賽者及工作人員安全為首要，過往數月社會出現大型示威活動，籌備賽事時有納入為考慮因素，但審時度世後，認為賽事能於安全環境下進行，「希望大家可以喺早上開開心心跑完佢。」他又指，賽事一如以往未有服飾規範，亦可自由選擇，只要不遮蓋號碼布即可，他表明，即使跑手身穿帶有政治表態服飾，會尊重其個人意願。

「港島10公里賽2019」大會表示，認為安全情況許可，決定如期進行。 （陳淑霞攝）

11點前解封道路

警務處港島交通部執行及管制組高級督察林默涵稱，警方將由當日凌晨2時起開始於該範圍一帶封路，按照以往經驗，他預料，約於早上10時45分前可以解封。警方預期賽事當日早上交通繁忙，提醒駕駛人士盡早規劃路線，當日亦會就違例泊車嚴厲執法，檢控將不予警告。

運輸署高級運輸主任黎聲泉稱，屆時將有83條巴士及10條專線小巴路線需要改道，呼籲市民出行前留意及預留充足時間。