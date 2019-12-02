【警方記者會】民陣周日人權日遊行待批　警：需審視未來數天情況

民間人權陣線發起下周日（8日）舉行國際人權日遊行，正待警方發出不反對通知書。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（2日）在記者會上表示，過去周末再發生示威衝突，警方在決定是否發出不反對通書時，會考到公眾活動的風險，並參考未來數天整體社會情況。

本周日「毋忘初心大遊行」有大批黑衣人出席，再度發生警民衝突，警方發射催淚彃。（歐嘉樂攝）

在區議會選舉投票日（11月24日）前的周末，普遍港人聚焦於選舉，社會迎來沒衝突、沒催淚彈的一周。但區選過後的周六（11月30日），安靜格局被打破，有示威者以8.31太子站事件三個月為由，出來堵路、叫囂，稱要爭取五大訴求，警方發射了數枚催淚彈。



昨日（1日）港九均有集會及遊行，全部均獲發「不反對通知書」，包括早上港島區的「孩子不要催淚彈」集會及遊行，由愛丁堡廣場集合及遊行至政府總部東翼前地。在中午則有「感謝美國保護香港」遊行，由中環遮打花遊行到美國駐港總領事館，最後返回遮打花園。兩個遊行皆和平進行，無參加者與警方有所衝突。

然而，下午舉行的「毋忘初心大遊行」提早在3時許開始，警方約4時宣佈終止遊行。警方表示，有人掟磚，故發放催淚彃，驅散人群。入夜後，黃埔、旺角更有激烈衝突，警方多次發射催淚彈、橡膠子彈清場。

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民間人權陣線早前宣布，原定於12月8日舉行的國際人權日集會，將改為遊行，路線由維園遊行至中環遮打道，正等待警方發出不反對通知書。警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（2日）在警方例行記者會上表示，警方一如以往，就所有公眾活動均會與主辦單位冇緊密聯繫，了解其活動的細節和詳情。警方之後會進行情報搜集，進行風險評估。

警察公共關係科總警司郭嘉銓指，會參考未來數天整體社會的情況，才會作出決定。（陳浩然攝）

郭嘉銓續言剛過去周末發生的事情，警方亦會將其考慮到公眾活動的風險，亦會參考未來數天整體社會的情況，才會作出決定，以能最恰當地與主辦方有最緊密的溝通，並作出合適的行動決定。郭嘉銓強調在確保公眾秩序和安全同時，亦能夠給予市民表達言論自由。