政府推新紓困措施　經濟分析師羅家聰：補貼濕碎難扭轉結業潮

政府昨日推出第四輪紓困措施，涉及超過逾40億元，包括減免非住宅用戶的水費、排污費與差餉，有需要者可申請分期繳稅。經濟分析師羅家聰今日（5日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，中小企營運成本以人工、租金為主，政府補貼「濕碎」並非對症下藥。他表示，目前本港前景不穩，即使有補貼業務都會收縮或結束，未必扭轉到商戶的結業潮，認為政府政治問題應政治解決。

張宇人：紓困措施對食肆有幫助

在同一節目受訪的自由黨飲食界立法會議員張宇人認為，今次政府補貼水費、電費及排污費等，有助減輕食肆負擔，同時可以提升業界士氣。不過張認為，即使政府推出紓困措施，但由於前景不明朗，業界亦難以渡過難關。

他舉例，目前市道未見好轉，例如外資公司聯歡活動減少，即使繼續舉辦亦會減少消費；業界亦擔心示威持續，「接咗生意都唔知有冇得做」，難以預計未來生意額。張又認為，政治問題當然政治解決，但目前民間五大訴求並非簡單的政治問題，即使可回應亦難以預料能否完全解決問題。

交通銀行香港前首席經濟及策略師羅家聰今日出席港台《千禧年代》節目時表示，中小企的營運成本佔最多為人工、租金，政府的補貼「濕碎」，每間企業最終享有的份額未必有很多，並非對症下藥。（資料圖片）

另外，羅家聰早前接受英國《金融時報》訪問時表示「被離職」，他表示，今次不涉及勞資糾紛，離職原因是考慮到評論的空間日漸收窄，「越多越多政治考慮」，例如評論涉及看淡內地市況、中美戰下內地較「蝕底」等，「政治唔正確就做不到。」