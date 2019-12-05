法改會棄強姦字眼　改未經同意插入性侵罪涵蓋口交　最高可囚終身

法律改革委員會今年4月發表報告書，建議訂立一項特定的窺淫罪及一項特定的未經同意下拍攝裙底罪。法改會今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出70項最終建議。 小組過去曾發表三份與性罪行相關的諮詢文件，其中就《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》，小組最終建議訂立一系列「未經同意下進行的性罪行」，如新訂一項關於未經同意下以插入方式進行的性侵犯的罪行，並會涵蓋口交。小組委員會委員張達明指，新建議的性侵犯罪行刑罰預料將與現時強姦罪看齊，即最高刑罰至終身監禁，意味將提高未經同意口交刑期。

法律改革委員會今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出70項最終建議。（張美華攝）

法改會轄下性罪行檢討小組過去三次發表性罪行相關的諮詢文件，包括《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》、《涉及兒童及精神缺損人士的性罪行》，以及《雜項性罪行》。小組委員今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出最終共70項建議。

報告主要就三項性罪行類別提出主要建議，其中就《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》方面，小組參照澳洲條文，建議摒棄「強姦」一詞，並建議一項「未經同意下以插入方式」性侵犯的罪行，涵蓋插入陰道或肛門、以陽具插人另一人的口腔，即口交亦將納入至新罪行中。

性罪行檢討小組主席鄧樂勤（左三）表示，在諮詢過程中曾收到不少團體意見，指「強姦」一字的標籤，是對受害人的一種傷害，希望藉此機會移除標籤。（張美華攝）

性罪行檢討小組主席鄧樂勤表示，在諮詢過程中曾收到不少團體意見，指「強姦」一字對受害人的一種傷害、是一種標籤，希望藉此機會移除標籤。他續指，新建議下不論男女，涵蓋更廣泛的性侵犯罪行。

小組委員會委員張達明補充，新建議亦將口交由現時控告非禮罪，改為納入新性侵犯罪行中；新建議的性侵犯罪行刑罰預料將與現時強姦罪看齊，亦即最高刑罰至終身監禁。他指報告書將先交予政府，再由政府決定交由立法會審議。

另外，小組亦建議廢除「未經同意下作出肛交」罪行。現受此項罪行規管的行為，日後會改以無分性別，以插人方式進行的性侵犯罪處理。新的「性侵犯」罪亦將取代「猥褻侵犯」罪，並建議為「性」一字設定義。

法改會轄下性罪行檢討小組委員會，由鄧樂勤資深大律師擔任主席，就檢討實質的性罪行課題分別於2012年9月、2016年11月及2018年5月發表三份諮詢文件。法改會已於2019年4月發表一份報告書，建議新訂一項窺淫罪，以及新訂一項未經同意下拍攝裙底罪，在訂定兩份報告書中的最終建議時，諮詢文件回應已予考慮。