【偷拍罪行】法改會倡窺淫及偷拍裙底列性罪行　議員促盡快立法

法律改革委員會發表報告書，建議新訂一項窺淫罪，以及一項未經同意下拍攝裙底罪，前者參照《英格蘭法令》要為「私人行為」定義，後者則要涵蓋任何目的及不論發生地方，並列為性罪行。民建聯立法會議員葛珮帆表示歡迎報告建議，促請政府盡快啟動立法程序，形容現時針對偷拍行為存在法律真空期。 另外，律政司因應終審法院判詞，「不誠實取用電腦罪」不包括自己電腦犯案，要煞停同類偷拍案件。有律師指出，就算有新刑事條例，通常是不設追溯期，基於公平原則，如目前案件無法繼續用現有法例控告，料最終只能撤控。

法改會倡偷拍攝裙底列性罪行。（資料圖片）

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目前三罪行針對偷拍 不適用私人地方

目前針對公眾地方的偷拍行為，有三條罪行可引用︰遊蕩罪、公眾地方擾亂秩序罪、作出有違公德的行爲罪，惟在私人地方則不適用。法改會報告書就「窺淫罪」採立參照《英格蘭法令》，所謂「私人行為」，指任何人身處身處可被合理地期望能提供私隱的地方，而當時暴露其生殖器官、臀部或胸部，或只穿着內衣遮蓋上述部位；正在使用廁所；或正在進行性行為。而有人為了得到性滿足，在未經同意下觀察、操作設備記錄，意圖讓他或讓第三人得到性滿足而觀看。至於「未經同意下拍攝裙底罪」，不論目的及發生地點皆為不合法。

民建聯立法會議員葛珮帆認為，現時針對偷拍行為存在法律真空期，若市民於私人地方偷拍，如會所、家居、診所、學校等，是不能入罪。她歡迎報告建議，會與業界交流意見，促律政司加快草擬，盡快啟動窺淫罪立法程序，希望可以在今屆立法會完成立法，未有新條例前，執法部門須在偷拍黑點如港鐵等加強巡邏。

風雨蘭總幹事王秀容表示，過往接獲不少求助都是在私人地方發生，涉及私人行為，冀就窺淫罪立法，可以彌補現時條例缺憾。不過她關注，報告書的建議，未有涵蓋涉及不同意下發放私密影像、以私密影像要脅等情況，以及除了裙底，偷拍女性胸部又可以怎麼處理等，針對女性胸部偷拍、俗稱「高炒胸部 down-blousing」與偷拍裙底一樣不可接受，又如女性餵哺母乳，她認為在任何場合都不應被偷拍，希望有關當局考慮涵蓋。

法律改革委員會法改會今日（30日）發表《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書。（資料圖片）

13宗不誠實取用電腦案件暫緩 新法未能追究

另外，律政司以往用「不誠實取用電腦罪」控告偷拍行為，包括偷拍裙底等，但因應終審法院早前在協和小學老師用手機偷拍叩門試題一案中，釐清該控罪不包括用自己電腦犯案等。失去「萬能Key」，律政司有13宗案件要暫緩。

大律師陸偉雄表示，就算有新刑事條例，通常是不設追溯期，基於公平原則，條例生效前的行為不會被追究，律政司手頭上如有案件是無法繼續用現有法例控告，陷於膠著狀態，料最終只能撤控。

律師梁永鏗亦指出，「以前做的行為不會知在未來是犯法。」故即使有新條文成立，亦不能追溯，而協和案顯露的另一個問題仍未有解決，即用自己手機偷拍文件機密資料的行為，都是不能再援引「不誠實取用電腦罪」。