￼法改會倡廢除部份同性性行為罪行　擴闊亂倫罪涵蓋親屬範圍

今年4月，法改會發表報告書，建議訂立一項特定的窺淫罪及一項特定的未經同意下拍攝裙底罪。法律改革委員會今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出70項最終建議。 小組曾發表三份與性罪行相關的諮詢文件，其中就《雜項性罪行》，小組最終建議包括新訂一項性露體罪，涵蓋以特定受害人為目標；以及建議廢除一些關乎同性的現有罪行。

法律改革委員會今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出70項最終建議。（張美華攝）

法改會轄下性罪行檢討小組過去三次發表性罪行相關的諮詢文件，包括《強姦及其他未經同意下進行的性罪行》、《涉及兒童及精神缺損人士的性罪行》，以及《雜項性罪行》。小組委員今日（5日）發表《檢討實質的性罪行》報告書，就改革《刑事罪行條例》（第200章）中實質的性罪行提出最終共70項建議。

報告主要就三項性罪行類別提出主要建議，其中就《雜項性罪行》方面，小組參照蘇格蘭的性罪行法令，建議新法例應包括一項性露體罪，即任何人在未經他人同意下，並在公眾或私人地方下作出，其露體目的是為得到性滿足，或使他人感到侮辱、困擾或驚恐，便屬違法。

張達明（右二）補充指部分同性的違法行為已涵蓋在其他新罪行的建議中，所以不必擔心部分性罪行不受規管。（張美華攝）

同時，小組亦建議廢除一些關乎同性的現有罪行，包括《刑事罪行條例》中的意圖作出肛交而襲擊、促使他人作出同性肛交、男子與男子非私下作出的嚴重猥褻作為，以及促致男子與男子作出嚴重猥褻作為。



小組委員張達明表示，小組初成立的目的其中是包括建議設立避免有性傾向的條文，他又形容今次建議非「新建議」，亦是與過往法院審理過的相關案件「同步」，而其他新建議的罪行，亦主張不論性別和性傾向適用。

另外，張達明補充指部分同性的違法行為已涵蓋在其他新罪行的建議中，所以不必擔心部分性罪行不受規管。

至於亂倫罪，小組亦建議改革，新罪行應無分性別、涵蓋所有以陽具插人口腔，陰道及肛門的行為，及擴大範圍至涵蓋屬血親的伯父（伯母）、叔父（叔母）、舅父（舅母）、姑丈（姑母）、姨丈（姨母），以及姪女（姪）、甥女（甥）。小組又認為新罪行應適用於其他形式的插入行為，同時涵蓋領養父母，並建議維持檢控須經律政司司長同意的做法。