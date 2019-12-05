廁所協會調查　尖東運輸交匯處公廁奪冠　北河街街市公廁包尾

11月19日是世界廁所日，香港廁所協會檢視全港十八區廁所水平，共探訪100多個地區的廁所。協會今（5日）公布2019香港最佳公廁名單，當中尖沙咀東公共運輸交匯處公廁奪得金獎。 協會副會長熊志權指，整體公廁情況仍有很多不足之處，包括臭氣沖天、地台濕滑等，當中北河街街市公廁更排「包尾」，形容「臭到不得了」。協會建議，政府盡快成立公廁工作小組，全面監督翻新工程設計、施工及維護保養等工作。

協會副會長熊志權(中）指，北河街街市公廁雖位於熟食中心，但卻「臭到不得了」。（黃詠榆攝）

巡查逾160間公廁 尖東運輸交匯處公廁奪冠

香港廁所協會早前以舒適、暢通、安全及衛生四大準則，檢視全港十八區廁所水平，共探訪100多個地區、逾160間廁所。

奪得金獎的為新建的尖沙咀東公共運輸交匯處公廁，內面設施較新，又會播放音樂、提醒使用者保持清潔。而大角咀松洋街公廁和灣仔堅拿道公廁則分別奪得銀獎和銅獎。

蘭桂芳、奶路臣街、北河街街市公廁情況惡劣

不過，協會副會長熊志權指，巡查時發現到很多問題，包括臭氣沖天、地台濕滑、廁所損壞等。他又點名批評數個「包尾」公廁，分別是位於蘭桂芳、奶路臣街路及深水埗北河街街市的公廁。他形容，北河街街市公廁雖位於熟食中心，但卻「臭到不得了」。

秘書崔妙瑩（左）補充，部分全新翻新廁所設施、衛生未如理想。（黃詠榆攝）

部分翻新廁所手工粗糙

秘書崔妙瑩亦補充，巡查近15個全新翻新的廁所，惟大部分設施、衛生未如理想。她提到，於調景嶺公共交通交匯處的公廁，雖7月才完成翻新，惟10月巡查時，女廁5格廁格有2格沖水系統壞了，「沖水時底部會有水滲出嚟」；男廁的梘液機亦壞了。她又指，大部分翻新後的公廁手工粗糙，「地台做斜咗，水漏唔到出嚟，就積咗喺一邊」。

協會提倡引入女性尿兜。（黃詠榆攝）

建議成立公廁工作小組 倡引入女性尿兜

熊志權又批評，政府去年撥6億元翻新240間舊公廁，需時5年，變相每年只可完成48間。以此推斷，若翻新、改建全港798間公廁，需16年或以上，直言並不理想。協會建議，政府盡快成立公廁工作小組，全面監督翻新工程設計、施工及維護保養等工作。

協會又提到，女廁的輪候時間較長，屢現「排隊黨」 ，倡議引入女性尿兜，解決排隊問題。熊志權解釋，香港的男女廁比例為1比1.5，遠遠落後於上海的比2.5，「新公廁可以改，但舊廁所基於結構、空間好難改。」他指，女性尿兜有助解決問題，不少歐洲國家於已引入使用。