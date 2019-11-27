【審計報告】有公廁翻新工程長達8年仍未完工　擬定設計需時7年

食物環境衞生署現時管理全港共798間公廁，當中有部份公廁已變得殘舊，港府今年宣布預算6億元作翻新用途。 最新一份審計報告今日（27日）公布，審計署檢視食物環境衞生署的公廁管理工作情況，發現有元朗區的公廁於2011年被納入翻新計劃，但一直未完工，較一般翻新工程約兩至三年需時甚久。建築署稱，由於地區人士曾提出特定意見，需重擬公廁設計，超出建築署控制範圍的因素；食環署則稱，工程期間曾因結構安全問題暫停工程，此次延誤屬獨立個案。 另外，審計署亦關注截至6月，仍有13%有值勤員的公廁，沒有按指引加設值勤室，促食環聯同建築署加快增建設施。

港府預算6億元翻新部份公廁。（資料圖片）

審計署檢視食環署的公廁管理情況，發現個別公廁的翻新及建造工程有延誤情況，其中一間元朗區的公廁於2011年被納入翻新計劃並獲撥款，但至今年6月仍未完工，較一般翻新工程約兩至三年需時甚久。該公廁的翻新包括增建暢通易達而無分性別的廁所，需額外用地，項目於地區諮詢無收到反對意見，至2014年撥地獲批後開始動工，此時有區內人士向食環提交反對意見，反對建暢通易達廁所，建築署需聘顧問修改圖則。

但第二版本的圖則諮詢時，再有地區人士及區議員要求增設生物處理污物系統，政府再與顧問商討方案可行性，擾攘兩年終「維持原判」。至2018年，承建商終於動工時，發現公廁的結構磚牆狀況欠佳，需先更換磚執；建築署基於該承建商報價高昂，另聘新承建商接手完成餘下工程，最新修訂的目標是今個月內完工。

因地區人士提特定意見 超出建築署控制範圍

建築署向審計署表示，由於地區人士曾提出特定意見，需花7年重擬公廁設計，超出建築署控制範圍的因素；食環署則稱，工程期間曾因結構安全問題暫停工程，署方認為安全問題至為重要，又稱此次延誤屬獨立個案。審計署認為，建築署需評估有待翻新公廁的結構磚牆的最新狀況，而食環署則應聯同建築署加快行動。

工會曾關注 審計報告揭仍有13%公廁不設休息室

另外，有工會曾關注在公廁值勤的清潔人員沒有值勤室可用，有值勤室亦放滿雜物，通風設備不足。審計署稱截至6月，仍有33間、即13%有值勤員的公廁不設值勤室，即使其餘設有值勤室的231間 (87%)公廁中，有178間沒有在室內設置電源插座、風扇或抽氣扇，違反《公廁標準設施手冊》中的指引。

男女廁格比例僅1.13，不符公廁手冊要求的1.2比例。（資料圖片）

公廁損壞率增至33%

《公廁手冊》指出男女比例應為1:2，但現時全港公廁平均男女廁格比例僅為1:1.3，食環署稱是由於實地環境限制，無法進行擴建。在公廁的維修率方面，損壞的項目由2015年的13,290個增至 2018年的17,732個，增幅為33%，審計署稱，有個別公廁損壞率較高，其中有6間公廁所涉及的維修保養要求，每年平均有89至128個。

食環署回應指，損壞較高的包括使用率高的公廁，特別是位於旅遊景點的公廁；而維修保養工程增加，可能是因公眾不恰當使用公廁，以及設施老化等，審計署認為食環署應繼續加強宣傳正確使用公廁的工作。