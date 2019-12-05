香港12月26日現日偏食　天文台料向南至西南方地點為觀賞最佳位置

12月26日除了是聖誕假期中的「拆禮物日」外，今年本港更可欣賞到日偏食。天文台今日（5日）表示，12月26日將出現一次日環食，但在香港只能看見日偏食，日食在下午12時17分開始，至下午3時22分結束。由於日食期間太陽的仰角較高，若天氣情況許可，大部分面向南至西南方而沒有障礙物的地點均是觀賞是次日食的最佳位置。

天文台料日偏食在下午12時17分開始，至下午3時22分結束。（天文台圖片）

天文台指，下午12時17分起出現「初虧」，即月球圓面剛剛和太陽圓面相接觸，方向為南；至下午1時55分會出現「食甚」，即月球圓面中心與太陽圓面中心最近的時候，，角度為西南偏南；而下午3時22分就出現「復圓」，即日偏食結束，角度為西南。天文台指，這次日偏食的食分為0.46，即是在食甚時，太陽有46%的直徑受月球阻擋。

天文台提醒，市民不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，以免嚴重損害眼睛。較安全的觀測方法是透過針孔或望遠鏡把太陽的影像投射在白紙或硬紙板上，然後觀看其投影。而下一次在香港可以觀看到的日食將會是明年6月21日出現的日偏食。

下一次在香港可以觀看到的日食將會是明年6月21日出現的日偏食。（資料圖片）

市民亦可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院及香港聖公會太陽館‧度假營的聯合網上直播觀賞是次日食過程。