獅子座流星雨11.18現身！4大觀賞靚位+拍攝技巧教學

實用教學
撰文：
最後更新日期：

臨近年尾，流星雨浪接浪，今次輪到周一（11月18日）凌晨上演的「獅子座流星雨」，讓小編整理最佳觀賞地點及靚靚拍攝技巧吧！

作為每年11月天象的主角，「獅子座流星雨」有「流星雨之王」稱號，先欣賞一下歷年「獅子座流星雨」壯觀場面吧：

+6
+5
+4

太空館網站顯示，11月6日至30日為「獅子座流星雨」活躍期，其中11月18日（下周一）為流星雨高峰期，天頂每小時有15顆流星，建議觀測時段為11月18日凌晨2時至清晨6時。

４大觀星地點推介：（點小圖放大看）

+4
+3
+2

點影最靚？

太空館建議用廣角鏡或標準鏡的相機，可裝上快速底片，光圈全開，鏡頭調至無限遠，快門選B掣，以腳架支撐相機指向欲拍攝的天區，曝光幾分鐘到一小時。

這種固定攝影法，會把偶然出現於鏡頭前方的流星攝入底片，而由於這方法拍得的照片，會因地球自轉而令恒星的影像變成流迹，故又名星流迹攝影。但提提大家，曝光時間不要太長，以免星流迹互相重疊，難辨認星座。

大家亦可以參考以下觀星攝影技巧：

【觀星攝影】想影超靚星空銀河相？　環境、器材、設定一文學識按此連結前往

（太空館圖片）

天氣方面，天文台預測當日大致天晴，對觀賞來說是好消息。不過太空館表示，今次本地觀測條件「平平」（觀測條件分五級，分別是「極佳」、「良好」、「平平」、「較差」及「惡劣」）。

（天文台圖片）

若錯過今次流星雨，12月的「雙子座流星雨」將是今年最後一個主要流星群，屆時要把握機會了。詳情請看下圖（點小圖放大看）：

【斷網必備】無網絡都可互傳訊息　盤點5大通訊神App
【手機安全攻略】教你4步鎖SIM卡防被盜發假帖　失魂魚救星
AirPods Pro 首個更新Firmware發布　檢查耳機版本及更新方法教學
AirPods Pro實用教學！iPhone用耳機必學6大隱藏功能
「1000萬求一路」參賽方法＋要求+須知　盤點莊紫祥4大金句
WhatsApp新功能防被迫加入群組　教你4步設定保清靜
Whatsapp 指紋鎖正式引入 Android 一分鐘教學即時啟用
【日本旅遊攻略】電子支付積分回贈　Suica西瓜卡登記儲分教學
iOS13.2 iPhone11系列Deep Fusion功能　教你兩式秘技輕鬆影靚相
Gmail排定時間傳送功能　打工仔「扮工」秘技．Android、iOS教學
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。