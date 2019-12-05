【12.5】網民號召淘大商場「和你唱」活動　商場提早落閘

反修例引起的示威持續，有網民繼周二（3日）晚上在觀塘順利邨舉行「和你唱」活動後，今晚（5日）在九龍灣淘大商場再發起「和你唱」。 現場所見，商場不少門口已提早落閘。

有網民發起東九龍「和你唱」活動，活動原定在晚上7時半於九龍灣淘大商場集合。不過活動開始前，活動群組宣布因主辦者「潛水」，提醒參加者不要前往。但主辦人其後澄清，活動並無取消。

記者在6點半到達淘大商場，發現有保安員正在多個出入口加設圍欄，其後商場至少三個出入口提早落閘。有市民向保安查詢，保安指「壞門」，惟記者早前曾在相關的多個出入口進出。

商場內很有零星店鋪選擇提早落閘休息，商場的人流不多，但保安明顯加強，在大堂的三個出入口有6名保安不時以對講機保持聯絡。

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活動在約7時40分開始，現場有約50人聚集，他們高呼口號，包括「12.8維園見」、「光復香港 時代革命」等口號，其後唱《願榮光歸香港》。

至晚上近9時，當部份人準備離開時，有人與保安員爭執，指商場多道門都關閉阻礙在場人士離開，有人嘗試敲響警鐘，並撬開商場大門。最後保安員請示上司後，決定重開已提早關閉的出入口，現場人士才稍為平靜，最後於晚上9時30分陸續散去。