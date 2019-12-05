【逃犯條例】港鐵乘客量連跌5個月　11月較去年同期大跌27.2%

反修例風波至今未平，港鐵屢次成為示威者攻擊目標，有車站及設施受破壞，服務嚴重受阻；亦有人發起罷搭灣鐵等行動，表示對港鐵的不滿。港鐵近月因應運動，亦曾多次提早關站，並提早結束港鐵服務。 港鐵今日（5日）公布，由於香港社會動盪，港鐵的香港經常性業務受到不利影響，情況導致乘客量下跌。據港鐵數字顯示，港鐵由7月起，連續5個月的乘客量均錄得跌幅，其中10月分大跌27.4%，而11月暫錄得乘客量亦較同期大跌27.2%，預料跌幅持續。港鐵亦指，預料今年全年香港經營性業務將產生16億元負面影響。

反修例運動自6月爆發以來，示威者多次進入港鐵範圍破壞車站設施，並一度縱火。（資料圖片／余俊亮攝）

網民近月多次發起不合作運動，例如在繁忙時間有人阻礙港鐵車門關閉、按動緊急制，甚至向路軌投擲雜物等，令列車服務受阻延，不少市民改乘其他交通工具外出上班。而港鐵近月亦曾因應運動，多次提早關閉車站，前提早結束港鐵服務。

根據港鐵公布數字顯示，港鐵由7月起，已連續5個月的乘客量錄得跌幅，其平均乘客量跌幅達14.2%。其中11月份的臨時數字，暫錄得1.29億的乘客量紀錄，較去年同期的約1.78億乘客量，大跌超過4,900萬乘客量，下跌約27.2%。而10月的跌幅更高達27.4%，由去年的1.79億乘客量，跌至1.3億的乘客量，減少同樣近4,900萬乘客量。

港鐵本港鐵路業務，乘客量從今年7月起下跌。（公告內擷圖）

港鐵表示，由於香港社會動盪，香港客運業務、香港車站商務以及香港物業租賃業務受到不利影響，導致乘客量下跌、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，因而需要維修或更換。

而港鐵亦為提升人手和保安水平，並向車站商舖香港鐵轄下購物商場的部分零售商戶提供租金優惠和寬減而產生的其他費用，預料相關事件，對今年全年香港經營性業務產生16億元負面影響。

大批示威者今年9月25日晚包圍沙田站，要求港鐵交代職員為何打人；直到晚上約9時，大批防暴警員進入站內作出驅散，期間拘捕了一名女子。（路透社）