港鐵稱社會事件影響客運業務及車站商務　料帶來損失16億元

港鐵（0066）公布，由於香港社會動盪，香港客運業務、香港車站商務以及香港物業租賃業務已受到不利影響，這情況已導致乘客量下跌、若干港鐵車站及設施被損毀和破壞，需要維修或更換，以及集團為提升人手和保安水平，和提供租金優惠和寬減而產生的其他費用。預料相關事件，對今年全年香港經營性業務淨利潤，產生16億元負面影響。

經考慮社會動盪的影響及物業發展業務及其他業務的預期表現後，董事局預期，集團截今年12月底止財政年度的基本業務利潤，將少於上個財政年度的基本業務利潤。

維持現有漸進式派息政策

若不計入紅磡事件及 First MTR South Western Trains Limited撥備總額24.3億元，今年基本業務利潤仍高於去年。

不過該公司指出，考慮整體鐵路及物業業務後，認為整體財務狀況保持穩健。董事局目前建議，維持現有漸進式普通股息政策。

乘客量連續5個月按年下跌

自今年7月起，港鐵本港鐵路業務乘客量，連續5個月按年出現倒退，在10月及11月，倒退幅度均超過27%。從7月至11月，乘客量下跌14.2%。