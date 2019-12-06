【葛師科索償案】葛求續凍結17被告資產　7人未作指示　官准延期

著名收藏家葛師科疑墮倫敦金騙案損失5.8億，葛早前先入稟控告3人，稱受失實陳述影響，將11件珍藏及3.3億轉予3人。葛師科再指另有多人誘騙他支付達3.3億元，再入稟進行索償。葛師科今（6日）向法庭申請延續臨時禁制令，繼續凍結涉案人士及公司的資產，並要求對方披露資產。其中7名被告沒出庭應訊，故法庭批准延續針對7人的禁制令，而部分被告反對延續或要求更改禁令，法庭則另定日子讓有關被告進行爭辯。

7名被告無出庭亦未作指示

原告為葛師科並有17名被告，其中：龔浩然、林萬璋、匯彰有限公司、匯彰環保集團有限公司、邵法平、陳亮行、陳进南今未有出庭應訊，亦未有法律代表，故法庭按原告要求批准延禁令。

餘下10名被告：馮聖嘉、施鴻儒、周杏薇、郭家樂、真寶（亞洲）有限公司、寶豐鐘錶實業有限公司、灝豐國際有限公司、王婧、時運利國際有限公司、歐陽可森，部份反對禁令，亦有想以其他形式處理，法庭決定押後作爭辯。

稱受不實言論影響轉帳3.3億

入稟狀指，龔浩然、林萬璋、馮聖嘉、匯彰有限公司、匯彰環保集團有限公司合謀向原告作不實陳述，令他在2016年6月至2018年10月間向其中8名被告轉帳達3.3億港元，亦指其中16名被告以受託人身份持有屬於他的資產，要求法庭頒令涉案交易無效，亦要求法庭頒令眾被告需要歸還相關款項。

案件編號：HCA2208/2019