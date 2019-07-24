葛師科索償3.3億案　被告拒交待珍品下落　求取消臨時禁制令被拒

資深收藏家葛師科捲入巨額倫敦金騙案，而他早前循民事控告三人，指他被騙而簽下多份協議，包括以低價把11件「天民樓」珍藏轉讓予其中一人。葛師科早前取得法庭的臨時禁制令，要求該名接收珍藏的人士交代珍藏的下落。惟對方以免自招罪嫌為由，拒絕披露，更要求法庭撤銷臨時禁制令。案件今(24日)在高院處理，法官聽罷陳詞，拒絕被告申請，並重申原有禁令繼續有效。

葛於5月已取得臨時禁令

原告葛師科早前入稟，控告林萬璋、鄧國鵬和歐陽可森，索償逾3.3億元。葛師科聲稱他在失實陳述下，把11件珍藏扺押予鄧，以換取貸款投資。而葛師科之後再把珍藏，以低價轉讓予鄧。該些珍藏包括「清雍正過枝福壽紋盤」和「明永樂青花扁腹緩帶葫蘆瓶」。葛師科於本年5月取得法庭的臨時禁制令，並要鄧交代古董下落。

鄧以免自招罪嫌拒披露

鄧國鵬的律師今指，為行使免於自招罪嫌特權，才不作披露。但法官認為應該在該特權和禁制令之間取得平衝，而葛師科亦已承諾，葛或其代理人等不會把鄧根據禁制令而交出的資料給予警方、律政司或其他執法部門。法官因此駁回鄧的申請。

涉藐視法庭案12月聆訊

法官下令早前頒下的臨時禁制令仍有效，直至法庭另有頒令為止。此外，葛因鄧未有遵從法庭的臨時禁制令，而告鄧藐視法庭的案件，將於本年12月19日進行聆訊。

案件編號：HCA 743、HCMP 832//2019