【警方記者會】市民滿意值負38%　江永祥：以此評論不公平

香港民意研究所今日（6日）發佈香港紀律部隊及駐港解放軍民望數字， 市民對警務處最新滿意度評分為35.3，比6月大幅下跌25.7分，更有四成市民給警隊0分。警隊的滿意率為27%，不滿率為65%，滿意淨值為負38個百分點，為九個紀律部隊中最差。 警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥在今日（6日）在警方例行記者會上指出，指警方執法是「毫無選擇下參與社會事件」，是「責無旁貸」，以「民調評論紀律部隊不公平」。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥認為以「民調評論紀律部隊不公平」。（資料圖片）

江永祥：警隊在沒有選擇情況下參與

警察公共關係科總警司郭嘉銓、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及港島總區交通部執行及管制組警司李文耀今日（6日）舉行例行記者會。

香港民意研究所今日（6日）公佈民調結果，市民對警隊滿意度淨值為負38%，是回歸以來最差。更有四成市民給警隊0分，是9個紀律部隊中最低分。

江永祥回應指，6月初至今警察在社會事件中參與程度最多，強調警隊是「在沒有選擇情況下參與」，因為警方不能對違法事件視而不見。他批評以民調評論紀律部隊的表現是「不公平」，認為在嚴重暴力事件不斷升級情況下，警察的介入是責無旁貸。

江永祥亦指出，暴力事件不只影響警察，更影響香港整體聲譽。例如不同國家發出旅遊警示，及不少大型活動取消在香港舉行。他認為將所有責任推卸到警方身上是「不公平」，強調警方執法只為了阻止暴徒，對警方誠信破產的說法「不盡認同」。

江永祥表示希警方一直希望改善做法，半年來嘗試令社會接受警方執法。例如在理大事件中用和平的方式，彈性的方法去解決。他重申單靠警方不能恢復社會和平，呼籲市民一同譴責暴力。

警察公共關係科總警司郭嘉銓指，警方會接受基於事實的批評，並會進行檢討。（資料圖片）

郭嘉銓：警隊面對「有系統的抹黑」

警察公共關係科總警司郭嘉銓補充時指，警方會接受基於事實的批評，並會進行檢討，警方會考慮坊間的民調是否基於事實而做出評論。他重申，在社會法治面對衝擊下，「警隊執法是必須的。」

郭嘉銓表示，警隊除了面對日漸升級的暴力事件，更要面對「對整支警隊有系統的抹黑」，當中充斥假新聞及消息。警方將會盡量澄清，透過記者會及社交平台發佈訊息。他表示警隊會接納市民的聲音及意見，增加警方工作透明度，如有人指責新屋嶺出現暴力情況便即時安排監警會視察情況，讓第三方了解真相。他亦希望在社會平靜後，警方可與不同持分者合作，包括新上任的區議員，讓香港社會恢復秩序。