【冬季流感】網傳醫管局籲喝水預防流感　局方澄清無發出該訊息

撰文：鄭翠碧
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冬季流感季節來臨，不少人擔心會染病。網上流傳一段訊息，指醫院管理局發出了一些預防流感的呼籲，包括保持喉嚨黏膜的濕潤，不要忍耐不喝水，在3月底前不要去人多的地方，停吃炸物、辣食等。
不過，醫管局今（6日）發出澄清指，有關訊息內容並非由該局發出，而醫管局認為，接種季節性流感疫苗是有效預防流感的方法。近日天氣轉冷，醫管局提醒市民及早接種疫苗。
醫管局發言人澄清指，有關訊息內容並非由該局發出，以正視聽。 （資料圖片）
醫管局發言人澄清指，有關訊息內容並非由該局發出，以正視聽。醫管局認為，接種季節性流感疫苗是有效預防流感的方法。近日天氣轉冷，醫管局提醒市民及早接種疫苗。公立醫院專科門診及普通科門診定期覆診而又符合資格的病人，可以在覆診日期到診所接受注射，或致電所屬診所安排注射疫苗。另外，65歲或以上的社區長者，亦可於普通科門診接種疫苗。
衞生署衞生防護中心亦有為一般市民推出「疫苗資助計劃」，合資格人士（包括孕婦、50歲或以上人士、年齡介乎6個月至未滿12歲兒童、智障人士及領取傷殘津貼人士）可以到已登記參與計劃的私家醫生診所接種季節性流感疫苗，市民可於此網址查閱提供免費流感疫苗接種服務的私家診所。