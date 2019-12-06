【冬季流感】網傳醫管局籲喝水預防流感　局方澄清無發出該訊息

冬季流感季節來臨，不少人擔心會染病。網上流傳一段訊息，指醫院管理局發出了一些預防流感的呼籲，包括保持喉嚨黏膜的濕潤，不要忍耐不喝水，在3月底前不要去人多的地方，停吃炸物、辣食等。

不過，醫管局今（6日）發出澄清指，有關訊息內容並非由該局發出，而醫管局認為，接種季節性流感疫苗是有效預防流感的方法。近日天氣轉冷，醫管局提醒市民及早接種疫苗。