【冬季流感】10間公院內科病床佔用率逾100%　明愛醫院內科達121%

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醫院管理局公布昨日（4日）公立醫院服務使用數字，急症室全日首次求診錄得5,552人次，有1023人次需轉入內科病房。全港有10間公院的內科病房佔用率超過100%，當中明愛醫院佔用率達121%，是全港最高。而伊利沙伯醫院的兒科病床佔用率就有93%，接近爆滿。

昨日有5,552急症室首次求診人次，當中經急症室轉入內科的人次達1023人次。（資料圖片／歐嘉樂攝）

醫管局公布昨日（4日）的公立醫院服務使用數據，全日有5,552急症室首次求診人次，較前一日的5,557下跌5人次，當中經急症室轉入內科的人次達1023人次。

內科病房佔用率方面，有10間醫院的內科病房佔用率超過100%，整體佔用率為103%，與前天一樣。明愛醫院佔用率達123%，冠絕全港；而伊利沙伯醫院佔用率達119%，博愛醫院則有115%，分別排名第二及第三。而伊利沙伯醫院的兒科病床佔用率就有93%，接近爆滿。

截至今日（5日）下午3時30分，屯門醫院、博愛醫院、仁濟醫院、北大嶼山醫院、廣華醫院、威爾斯親王醫院、聯合醫院及律敦治醫院的急症室輪候時間均超過3小時，較本港其他公立醫院稍高。

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