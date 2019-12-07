陳茂波：爭取第四輪紓困措施下月通過撥款　延半年交稅不可行

政府周推出第四輪紓困措施，包括減免非住宅用戶的水費、電費及差餉，有需要人士亦可申請分期交稅，開支涉及超過40億元，但仍有待財委會審批通過撥款，財政司司長陳茂波今早出席港台節目《星期六問責》時表示，政府正爭取撥款可於明年一月內獲立法會通過。他又說，本屆政府理財新哲學並不傾向直接派錢，而是將資源用得起所，但他亦表示會採取開放態度研究是否再派錢。

財政司司長陳茂波，已推出四輪紓困措施。（資料圖片 / 余俊亮攝）

陳茂波表示，成功申請分期交稅人士，可獲豁免繳交附加費，已向稅局要求盡量以體恤態度處理，研究可否簡化程序。陳又指，曾有意見希望政府延期半年交稅，惟他認為建議並不可行，因為薪奉稅與利得稅合共達2,000億元，若延期半年，未來政府結算可達過千億赤字，又指市民延期後仍要交稅，延期與否仍有交稅壓力。

他又指，過往有需要市民可申請分期交稅，但需要加額外費用，他指，過往每年有幾千個案申請，預計未來申請宗數會增加。

陳茂波出席港台節目時表示，延遲半年交稅並不可行。（港台直播畫面）

有無結構性財赤言之尚早

陳茂波又指，目前政府陷入結構性赤字是言之尚早，但未來要思考收入來源。他指，受到反修例運動影響，政府內部估計，運動令本地生產總值帶來負兩個百分點，未來政府會採取擴張性財政政策，以支持本港經濟發展，及保持就業情況，長遠要思考政府的收入來源。

陳指，過去花精神確保本地金融市場在「大風大浪」環境下維持穩定，政府期間加強監控股票、貨幣市場，暫未見到有投機性沽空。被問到有議員建議官員減薪，他未有正面回應，僅指聽到相關意見，目前整個團隊齊心努力，支持特首「止暴制亂」，將香港帶回正軌。