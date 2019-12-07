黃英琦：候任區議員宜突破「被諮詢」　杜絕大白象多凝聚街坊參與

反修例風波下，區議會選舉被視為支持或反對示威的另類公投，區選塵埃落定，大量非建制派政治素人當選。 曾擔任市政局的民選議員及灣仔區議會主席的黃英琦，今日（7日）在香港電台的《香港家書》中，呼籲新一屆區議員，突破「被諮詢」的角色，多聆聽街坊意見，決定問題優次，杜絕大白象工程，將資源運用於社區，如在知悉政府欲在社區推出新計劃時，可更主動了解及爭取，讓政策更貼合社區需要。

灣仔區議會前主席黃英琦呼籲新一屆區議員突破「被諮詢」的角色。（資料圖片）

突破「被諮詢」、為社區「充權」



黃英琦建議，候任區議員由被諮詢，變為主動的社區設計者，不劃地為牢，不墨守成規，在看到社區有需要時，與街坊一起推動有創意的社區發展計劃。如收到消息，得悉政府正構思某些發展方案時，可多主動了解發展需要，研究其他社區如何拆解同類問題，突破「被諮詢」角色，推動街坊參與，為社區「充權」。

她舉例指， 深水埗布藝市集棚仔，過去三年檔販與區議員、學者和設計師等合作，規劃了如何搬遷棚仔，同時亦為香港年輕時裝設計師鋪路。

區議會是最佳的實驗室平台

黃英琦形容，「區議會是最佳的實驗室平台」，呼籲區議員要有實驗精神，測試政策能否在社區實行，促進社會公義。如可在閒置空間短期試驗重發小販牌，發展新社區經濟圈。面對露宿者議員應有同理心，親身接觸了解需要，讓露宿者有動力脫離露宿狀態；亦可為基層小朋友拓展遊玩空間，為失明者思考更好的過路安排。

杜絕大白象工程 須認真研究及公眾參與

近年本港多區被指有「大白象工程」，當中元朗高架行人橋造價更達17億元。黃英琦認為，大白象工程是欠缺認真研究和公眾參與，區議員應聆聽居民意見，決定問題優次。

她直言，殖民年代成立的區議會，角色是花瓶多於實質影響力，呼籲新一屆區議會盡力拆牆鬆綁，拉攏不同意見尋求共識，凝聚社區及街坊力量，將區議會變成「真‧議會」，將資源運用於社區，尋找更多治本方案。