【區議會選舉】譚文豪倡民政專員加強問責　區議會主席左右升遷

區議會選舉民主派大勝，扭轉過往十八區區議會由建制派控制的局面。公民黨日前提出「百日議程」改革區議會，內容包括在區議會層面跟進警暴、要求政府清除區內受催淚彈污染的設施、引入議會直播等。 公民黨立法會議員譚文豪、葵青偉盈選區候任區議員冼豪輝，今日（5日）出席商業電台節目《在晴朗的一天出發》時表示，提出以上改革希望拋磚引玉，讓民主派控制的17個區議會達成初步共識，改變區議會常規。 譚文豪補充，現時各區區議會的秘書處都是公務員體系，對區議會的意見沒有足夠的重視和跟進。他建議，以後負責與區議會合作的民政事務專員，該區的區議會主席可以參與左右其升遷決定，獲得主席認可的績效評核才可通過，加強民政專員對區議會的問責。

冼豪輝認為，區議會工作透明度不足。（資料圖片）

冼豪輝：拋磚引玉 尋求黨派共識

冼豪輝在早前區選中，在青衣偉盈擊敗工聯會雙料議員麥美娟。他提到，自己已從事地區工作3年，但估計今次自己勝選七成是因為政治事件，民生佔三成。他舉例指，自己也住在偉盈區，部分認識的街坊平時都不會談政治，但最近在升降機相遇時，他們竟主動跟自己談起政治；部分街坊反映，自己過往是投麥美娟，但現時也會找冼豪輝幫忙，今次也有投他。冼豪輝指出，該區79%的投票率在全港而言也非常高。

至於公民黨提出的百日議程，冼豪輝認為此舉是為了「拋磚引玉」，改革一些非常不合理的會議常規。他舉例指，葵青區現時的授權票制度極不透明，一名區議員沒有出席會議，只須交下一張紙，另一名議員即可代其投票，會議紀錄甚至沒有顯示該議員沒有出席會議，極不透明。目前的會議紀錄也沒有像立法會般，逐字紀錄一些重要民生議題的討論過程，連發言議員的全名也未必會提及。

冼豪輝指，公民黨提出這些百日議程，希望做到拋磚引玉，將民主派普遍認同的建議放在一起，再讓大家討論，希望在明年1月1日區議會任期開始前，先尋求17區共識。即使是建制派控制的離島區議會，屆時相信也會受到一定壓力。

公民黨較早前召開記者會，提出區議會「百日議程」。（資料圖片/李澤彤攝）

譚文豪：區議會主席 須副簽民政事務專員績效評核

譚文豪建議，各區區議會可加入聯署制度，讓各區在可在居民聯署人數達人口一定比例下，區議會必須討論該議題，讓居民意見可直達區議會。另外，會議直播的技術困難不大，應可盡快實行，讓區議會工作更透明。

譚文豪又提到，目前區議會秘書處屬公務員體系，各區民政事務專員對區議會的問責性相當不足，對區議會通過、要求政府正視的決議，未必有足夠跟進。他承認，要區議會秘書處的職能追上立法會秘書處，投入的資源可能太大，未必可行，但仍有其他方法。

譚文豪提到，各區民政事務專員任職一段時間後，或會再升遷到其他部門，只須向民政事務處負責，不用對區議會負責。他們黨派建議日後區議會正副主席可參與民政專員的公務員績效評核，要獲得主席的副簽才可通過，實質影響其升遷，增加民政專員對區議會的問責性。