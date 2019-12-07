記者採訪愛國護港集會被追打　記協發聲明嚴厲譴責　籲警嚴肅處理

有建制團體今日（7日）下午在灣仔港灣道公園舉辦愛國護港集會，質疑11月24日舉行的區議會選舉不公，要求重新點票。集會期間，多間傳媒記者遭在場人士包圍，並被指罵為「黑記」，要求交出手機及相機，甚至有人追打記者。香港記者協會晚上發聲明，對此等妨礙新聞自由的暴力行為予以嚴厲譴責，並呼籲警方正視問題，嚴肅處理。

無綫電視記者亦被示威者包圍。（香港01記者攝）

記者遭斥罵「黑記」、「曱甴」

記協聲明中指，建制團體今午舉辦「愛國護港大集會」，期間多名記者被包圍及推撞，集會人士更以「黑記」、「暴徒」、「曱甴」等字詞辱罵記者，並高舉「我們討厭假新聞」等字句。《香港01》記者上前採訪一名男子被群眾包圍時，亦被圍堵，該記者出示記者證後仍被指是同黨及「假記者」，更被數名人士推撞，另一名攝影記者同樣被包圍。

聲明中又指，無綫新聞有一名女記者被包圍，並被稱作「黑記」，更有人在她身後高舉「我們討厭假新聞」等字句。端傳媒則在Facebook專頁指，其攝影記者被約20名集會人士包圍，要求記者交出相機和手機讓他們查看；而據香港電台報道，一名《大公報》攝影記者亦被集會人士包圍。

記協表示，嚴厲譴責任何對採訪中的記者圍堵、辱罵、推撞甚或要求記者交出新聞材料的行為，此等舉動嚴重損害新聞自由。記協又稱，深信每位前線新聞工作者都忠誠地履行其第四權天職，不容侵犯。