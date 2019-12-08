陳茂波：明年2月26日公布財政預算案　明日起收集市民意見

反修例示威持續約半年，香港經濟受影響。財政司司長陳茂波於網誌表示，由於今年政府的稅收和賣地收入將減少，加上之前的紓緩措施，料截至明年3月底的本財政年度，將出現赤字，是15年來首次。他續稱，赤字持會否持續長時間，需看社會事件的發展及外圍變化。 陳茂波又稱，政府應採取擴張性財政政策，甚至在能負擔範圍內，增加政府開支，為市民及企業緩減壓力。他續指，明年2月26日會公布財政預算案，明天起會開始收集市民的意見。

陳茂波表示，赤字持會否持續長時間，需視乎社會事件的發展及外圍變化（資料圖片）

陳茂波今日（8日）以「風雨中的財政預算案」為題發表網誌，提到過去半的動蕩，令不少公司，尤其是中小企面臨巨大的經營壓力，當務之急是恢復社會秩序，「讓面對所謂『三罷』但也堅持上班的小市民，能夠維持生計及照顧家人」。

陳茂波表示，面對經濟轉差及社會運動，政府的稅收和賣地收入將減少，加上幾輪紓緩措施，涉及200多億元的開支，估計政府截至明年3月底的財政年度將出現赤字，是15年來首次，但仍在政府的可負擔範圍。他又稱，赤字會否持續，抑或只是單一年，需視乎社會事件的發展及外圍變化。

對於經濟衰退，陳茂波表示，在財政可承擔的前提下，政府應採取擴張性財政政策，透過逆周期措施支撐經濟，因此政府甚至會在能負擔範圍內，增加政府開支，以及盡力為市民及企業緩減壓力。他續稱，明年2月26日會財政預算案，明天會開始收集市民的意見。