【12.8遊行】黑衣人防暴警百德新街如箭在弦　中年人調停化衝突

反修例示威浪潮持續，民陣今(8日)發起國際人權日遊行，由維園中央草坪出發，遊行至遮打道行人專用區。遊行人潮遍及港島街頭，下午5時許，隊頭已抵達終點，龍尾則仍然擠在銅鑼灣未及出發，當時鄰近維園的百德新街，有市民要求警方開路不果，防暴警察揚言使用胡椒噴霧，並先後舉起藍旗及黑旗警告。警方防線外的不遠處，有黑衣人一字排開舉傘陣築防線，雙方劍拔弩張，衝突幾乎一觸即發。 不過，數名中年人士及立法會議員郭家麒隨後在場調停，氣氛稍後緩和，最終免釀衝突。

國際人權日遊行下午3時集合，遊行起步前，已有大批市民湧入維園，中央草坪已全滿，入口擠滿人潮，更倒灌出軒尼詩道，甚至站滿來回行車線。遊行開始兩小時後，龍尾仍停留在銅鑼灣等候出發，有部分市民於銅鑼灣百德新街，要求警方開路，更有黑衣人現身嘗試突破封鎖線，並於馬路投擲雜物，防暴警察見狀揚言會施用胡椒噴霧，又兩度舉藍旗及黑旗示警，衝突幾乎一觸即發。

警要求郭撤離

立法會議員郭家麒聞訊趕至，聯同數名中年人士嘗試作緩衝，群眾經勸說後同意後撤，郭又要求與現場指揮官溝通，不過防暴警察拒絕，要求郭「睇清楚事實啦，唔好喺平行時空」，又有警員指郭不應與警員對話，應與暴力示威者對話，警員亦提及不少中資機構遭破壞，強調警員正「守護緊香港」。

遊行人潮迫爆維園，附近的百德新街旁亦企滿參與遊行的市民。（《香港01》記者攝）

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郭家麒其後向記者表示，他一直在現場與警方溝通，擔心警方若在銅鑼灣百德新街亂發催淚彈，會造成嚴重的傷亡，特別是銅鑼灣現時仍有不少市民甚至是一家大小參與遊行。郭家麒呼籲所有人要保護自己，要在和平、理性的情況下完成遊行，向政府重申五大訴求。百德新街隨後回復平靜，防暴警察則仍然在場戒備。