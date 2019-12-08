【12.8遊行】警百德新街突出動 怡和街截查一男子後帶走

反修例風波持續近半年，民間人權陣線今（8日）發起國際人權日遊行，由維園出發，遊行至遮打道行人專用區，大批市民響應參加。記者現場所見，傍晚近六時後由維園經軒尼詩道參與遊行的人潮明顯較疏落，惟十多名原在百德新街戒備的警員突然出動，並在軒尼詩道電訊公司CSL分店外，截查兩名身穿黑衣的少年，並拘捕其中一人。

民陣今發起國際人權日遊行，是近4個月以來，首次獲警方發出不反對通知書的遊行。在下午3時，大批人湧進維園中央草坪集合，大量人潮甚至一度倒灌出軒尼詩道。直至下午5時許，隊頭已抵達終點遮打道行人專用區，龍尾則仍然擠在銅鑼灣未出發。

下午6時，由維園經軒尼詩道參與遊行的人潮明顯較疏落。（鄭榕笛攝）

在傍晚6時，由於涉及維園集會的不反對通知書生效時間完結，由維園經軒尼詩道參與遊行的人潮明顯較疏落，未見早前「逼爆」的情況。然而，一直在百德新街戒備的警員突然衝出，在軒尼詩道電訊公司CSL分店外，截查兩名身穿黑衣的人，搜查隨身物品及檢查身分證。

警拒被帶走人士向社工表明身份



其中一名長髮少年的背囊被搜出一面旗，記者現場所見，部分圖案為「白底紅星」，疑為美國國旗。其後，少年被雙手反綁帶上警車。離開過程中，有社工大聲追問被帶走人士姓名，警員隨即打開警鳴器，遮蓋被捕人士回應。期間，更一度與傳媒推撞，警車駛離時，車上更有警員向傳媒大叫「收皮啦！」