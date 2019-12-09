【警檢真槍案】5青年涉串謀傷人　控方指短訊曾提：槍手會亂開槍

警方昨在「12.8國際人權日」遊行前數小時，突擊搜查港九多個地方，並起出手槍、彈匣，及逾百發子彈，今(9日)即落案控告5名年齡在20至23歲男子，控以他們串謀傷人等罪名，案件下午在東區法院提訊。控方透露，被告們的Telegram短訊顯示，被告間的對話中曾提及：「槍手會亂開槍」、「起碼射10個8個」，另亦提到「用咗炸彈先」等。裁判官最後將案件押後至下年2月18日再訊，以候進一步調查，包括翻查各地點閉路電視記錄、避彈衣物料及軍火鑑證、檢驗涉事物品指模及DNA。5名被告中只有2人獲准保釋。

獲准保釋被告嚴文謙(黃色外套)。(馮家淇攝)

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五名被告：黃振強（21歲，無業）、吳智鴻（23歲，工程人員）、張俊富（22歲，公開大學學生）、張銘裕（20歲，無業）及嚴文謙（21歲，報稱IVE學生）。他們同被控一項串謀有意圖而傷人罪，另吳智鴻被控一項無牌管有槍械及彈藥，及一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪；張俊富被控一項管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具罪。

曾問：20公斤炸藥幾時到

控方在庭上呈上首被告黃振強與次被告吳智鴻的Telegram的短訊截圖，其中有人發送試槍片段給，亦有人詢問「20公斤炸藥幾時到」，又聲稱遊行當日會有槍手、發送放置炸彈及槍手位置地圖，即軒尼詩道一帶。兩人在Telegram更提及「槍手會亂開槍」、「第一波要盡殺」、「起碼射10個8個」，又提到「用咗咋彈先」及「槍手會用步槍」等，控方稱相信短訊中提及要針對的目標是指警員。

被告在灣仔Airbnb被捕

控方又稱在第三被告張俊富身上發現涉案貨倉的鎖匙，閉路電視拍到有人運送瓷片、煙花及爆竹到貨倉。其後第一、四及五被告在灣仔一間AirBnb被捕，當時他們仍在熟睡，身旁放有避彈衣，而第二、三被告則在住所被捕。

首被告在犯人欄抽泣

5人均有申請保釋，首被告黃振強的代表律師稱願意遵守宵禁令及以5000元現金擔保。他投訴黃被捕時，警員關房燈對他拳打腳踢、掩着他的嘴巴，及強迫他解鎖電話，並使用武力威嚇及誘使他錄取口供。黃在犯人欄聽後抽泣，並用紙巾拭淚。

第四及五被告稱只在單位內睡覺

第四被告張銘裕及嚴的代表律師指，兩人的證據薄弱，他們未有作任何招認，僅在涉事Airbnb睡覺，兩人未有參與telegram對話，亦沒有顯示他們對計劃知情。

裁判官林子勤批准第四、五被告以8000元及一萬元現金保釋，期間不得離港、遵守宵禁令及向警方報到，其餘三人還押看管。案件押至下年2月18日再訊，以候進一步調查，包括翻查各地點閉路電視記錄、避彈衣物料及軍火鑑證、檢驗涉事物品指模及DNA。

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次被告被控無牌藏槍

控罪指，五人涉於12月8日，在香港與其他人串謀非法及惡意傷害香港警務人員，意圖使他身體受到嚴重傷害。吳另被控在北角富嘉閣單位管有一支手槍、4個彈匣及106發子彈，而他沒有持槍械及彈藥的管有權牌照或經營人牌照。他並被控管有一把武士刀及兩把軍刀，意圖作非法用途使用。

張俊富則被指在荃灣致利工業大廈某單位內，管有攻擊性武器及其他適合作非法用途的工具，包括一盒爆竹、一盒煙花、11枝伸縮棍、一枝雷射筆、四枝辣椒噴霧，及一盒裝有13件避彈衣陶瓷板，意圖作非法用途使用。

警方在庭外嚴密戒備

警方今押送5名被告到法院時，嚴密戒備，法院院外一直有衝鋒隊持槍戒備，亦有飛虎隊車輛駛入法院，並有多名警員及警犬在法庭外巡視。下午兩時半，40多名市民已在法庭外大排長龍，希望能等候入庭旁聽，排隊人士更一度「打蛇餅」。而獲准進庭的人士均要接受安檢，包括用金屬探測器掃身及搜袋，亦不能帶雨傘、水樽、火機及利器等物品入庭。

案件編號：ESCC2693/2019