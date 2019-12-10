政府收緊發電廠2024年污染物排放獲立會通過　兩電建新能源機組

為改善本港空氣質素，政府早前將《指明牌照分配排放限額第八份技術備忘錄》提交立法會，進一步減低兩電發電廠在2024年及以後空氣污染物的排放。當局今日（10日）指，新一份技術備忘錄已於今年11月27日獲立法會通過，當中訂明的發電廠排放限額將由2024年1月1日起生效。

政府進一步減低兩電發電廠在2024年及以後空氣污染物的排放。（資料圖片／鄭子峰攝）

環境保護署今日表示，新一份技術備忘錄訂定電力行業於2024年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限為3,150噸、12,430噸和391噸。與上一份技術備忘錄載列的2022年電力行業排放總量上限比較，新一份備忘錄把二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的排放，分別收緊40%、29%和20%，從而進一步改善香港及珠江三角洲地區的空氣質素。

另外，為達至新訂定的排放總量上限，兩電在2024年或之前會興建新燃氣機組，屆時本地燃氣發電將佔整體發電燃料組合約57%，現有燃氣機組的氮氧化物排放表現及熱效率可獲改善，並會引入更多可再生能源發電。環保署指，署方會在2021年或之前會再次檢討技術備忘錄，確保適時修訂排放限額。