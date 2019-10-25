政府收緊發電廠空氣污染物排放上限　兩電各建新燃氣機組減排

空氣質素與健康息息相關，為改善本港空氣質素，政府今日（25日）在憲報刊登《指明牌照分配排放限額第八份技術備忘錄》，進一步減低發電廠在2024年及以後空氣污染物的排放。根據新一份備忘錄，電力行業二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的排放，會分別進一步收緊40%、29%和20%，備忘在今年年底前生效。當局早前向立法會遞交的文件指，要評估兩電新燃氣機組對電費的影響，屬言之過早。

為改善本港空氣質素，政府進一步減低發電廠在2024年及以後空氣污染物的排放。（資料圖片）

環境保護署今日表示，新一份技術備忘錄是根據《空氣污染管制條例》頒布，把電力行業於2024年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限分別收緊至3,150噸、12,430噸和391噸。署方稱，在釐定新的排放限額時，已考慮兩電在2024年或之前把本地燃氣發電的百分比提高至佔整體發電燃料組合約57%的進展、各種可再生能源的預計發電量，以及預計耗電量等因素。

當局早前向立法會遞交的文件指，為了可達到新的排放限額，中電和港燈將分別斥資60億元及50億元各興建一台新燃氣機組。中電正於龍鼓灘發電廠興建一台新燃氣機組，預計亦會於2023年投入運作；而青山發電廠2台現有燃煤機組將會相繼退役。港燈則正興建一台新燃氣機組，同樣預計於2023年投產；而3台現有燃煤機組會相繼退役。

為了可達到新的排放限額，中電和港燈各興建一台新燃氣機組。（資料圖片）

新的技術備忘錄會在本月30日提交立法會，以在今年年底前生效，而新的排放限額將由2024年1月1日起生效。環保署會在2021年或之前再次檢討技術備忘錄，確保適時修訂排放限額。