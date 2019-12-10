反黑警疑偷拍裙底遭同袍截獲　上訴得直欲索訟費　官著他再作考慮

駐守反黑組的男警，被指在扶手電梯作出偷拍女子裙底春光的舉動，遭同袍截停查問，又發現其手機內一段拍到女子大腿的影片，他更即場說：「師兄，可唔可以畀次機會先？」他早前被裁定有違公德罪成，判囚14天，惟他不服定罪提出上訴，案件今(10日)在高院處理，法官指案中依賴目擊事件經過的警長供詞，惟其觀察卻存在疑點，故裁男警上訴得直。男警即申請訟費，惟法官著他再作考慮。

被告麥潤森(右)與其代表大律師一同離開法院。(朱棨新攝)

上訴人麥潤森，早前被裁定於去年12月18日，在海富中心三號扶手電梯用手機偷拍29歲X的裙底。他於本年6月被裁定罪成，被判囚14天，但准保釋等候上訴。

被截查曾問：可否畀次機會先

案件依賴警署警長梁維安的供詞，梁供稱當日在搭扶手電梯下樓，上訴人和事主X則在向上的方向。他見上訴人尾隨X，身體前傾，手上的手機放在X的裙底下約8至10秒，螢幕向上及發光。梁落電梯後，即跑上上訴人所處的電梯追截。上訴人被截停後說：「師兄，可唔可以畀次機會先？」上訴人最終解釋是同事，並出示委任證。

案情顯示，上訴人曾一度拒絕為手機解鎖，至另一警長陳鎮坪到場後，上訴人終願意解鎖，並在其手機內發現一段拍到一名女子的大腿的影片。

目擊警證供與口供有異

上訴人的律師今陳詞時指，梁雖然目擊事件，但他的觀察有阻礙，時間亦短。而梁指上訴人身體前傾等動作，都沒有在口供中提及。法官認同這些證據都是案中的核心，作為一名有經驗的警署警長，卻未有記錄下來。

律師又指，X當時身穿著裙腳不齊，呈高低裙腳的衣物，並有穿打底褲。但另一姓陳的警長則供稱，他在在影片所見，拍到人士卻穿平腳的裙，且未拍到有穿打底褲。故認為原審裁判官未有處理證人之間的矛盾。

法官即查問為何該影片沒有呈堂，控方解釋，陳看過影片後，上訴人又拒絕解鎖電話。

官提被告手機有女子大腿片

法官在裁決時指，梁供稱見上訴人把手機放在X的裙底下約8至10秒。惟陳聲稱從在上訴人手機內看到的影片，卻拍不到梁所述情況下拍到的片段。法官指不能排除是機件故障，但不認為原審裁判官應對陳的證供不給予比重。

法官指，梁證供的可靠性非常關鍵，但由於對梁的觀察有疑問，因此裁定上訴人得直。

上訴人洗脫罪名後，隨即申請取回原審和上訴時的訟費，但法官指上訴人的手機內有拍到女子大腿的影片，證供亦指上訴人見X後即尾隨上前，著上訴人再作考慮，今天不會處理。

案件編號：HCMA279/2019