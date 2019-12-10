交友調查：七成單身港女介意女高男矮　比抗拒收入女多男少高一倍

藝人王祖藍與李亞男夫婦受到注目，除了二人的演藝事業，另一是二人高度非一度，屬女高男矮的一對。有跨國交友約會公司調查顯示，75%受訪港女不接受身高比自己矮的男士，六年間只下跌15個百分點；收入方面，僅有38%港女不接受收入比自己低的男士，比率較十年前的66%，大幅下跌四成。至於「姊弟戀」，59%受訪單身港男表示接受，比率較港女少9個百分點。 同時，交友App亦成為認識伴侶的工具，而調查顯示近七成男士注重對象的大頭相，專家亦提醒用家可上載三類相片以增加吸引力；心理專家亦建議男女約會時需聆聽對方說話，並提出問題，以展現對對方的興趣。

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六成用交友app識異性稱曾被誤導

跨國交友約會公司Lunch Actually於今年10月中旬至11月中進行「單身人士選擇約會對象的年趨勢」網上問卷調查，共訪問2,800位，分別來自香港、新加坡、馬來西亞、印尼及泰國，21歲至51歲以上的單身男女；其中有450位香港單身人士，港男及港女分別45%及55%。

調查結果顯示，香港單身人士認識約會對象的首三項方法為「朋友介紹」(50%)、交友app(42%)及交友公司配對服務(31%)。

另外，在使用交友app方面，69%香港受訪男士及30%女士注重對象的個人簡介照片，而非注重個人價值觀與自己是否相同；60%男士及59%女士曾被誤導，其中32%男士及36%女士承認對網上情緣失去信心。

而在男女首次約會最注重對象的元素方面，52%香港受訪男士和50%女士注重對方是否具有正面價值觀；59%香港受訪男士和47%女士注重對方是否具有相同理念。

Lunch Actually 聯合創辦人及行政總裁林笑岏(中)宣布調查結果。(侯彩琳攝)

38%港女不接受收入比自己低男士

調查結果顯示，在擇偶條件方面，有38%受訪單身港女不接受收入比自己低的男士，較2009年數據下跌28個百分點，跌幅有四成。75%港女不接受身高比自己矮的男士，僅較2013年下跌12個百分點，比率只跌14%；男士方面，只有35%表示不接受女高男矮。另外，有40%單身女士不接受學歷較自己低的男士，較2009年下跌16個百分點。

Lunch Actually 個人品牌分析師及香港註冊社工譚希瑜解釋，近年來女性收入和工作能力提升，當女性有能力照顧自己，便希望放寬條件，有更多選擇。

港女接受「姊弟戀」略高於港男

有68%受訪港女接受「姊弟戀」，即與自己較自己年輕的男士拍拖；受訪港男方面，也有59%表示接受較自己年長的女士，比2009年增長9個百分點，有90%受訪26至30歲男士，及58%逾41歲男士不介意約會對象年齡較自己大。

調查同時發現，有62%單身港女樂於約會外籍男士；有67%港男也稱對外籍女士有興趣。

譚希瑜（左）建議，在個人簡介中可上載三張相以提升吸引力，包括一張化妝、打扮較好的大頭照。（侯彩琳攝）

專家：交友APP可上載三類相

譚希瑜建議，在個人簡介中可上載三張相以提升吸引力，包括一張化妝、打扮較好的大頭照；一張全身照，並配合合適影相姿勢；一張能夠展示興趣生活的照片，例如游水時的照片，以展現生活並非只有「行街睇戲食飯」，日常亦有不同興趣。

個人魅力是約會的關鍵，香港心理學會註冊輔導心理學家、緯心綜合輔導服務創辦人暨總監梁經緯指，「魅力唔係人哋話畀你聽有無，而係自己話畀自己。」當人對自身有信心，懂得自愛，整個氣場都會不同。而梁又建議，約會時需要聆聽和發問，可根據對方的說話進行追問，例如當對方提及工作時，可主動追問工作內容，這能顯示對對方的興趣。梁經緯提醒，陷入異國戀的男女應注意不同國家的生活及宗教差異，互相尊重。