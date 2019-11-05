交友App透露缺點比「照騙」更吸引？首次約會靠五個提問打破尷尬

於交友App上認識、交往到步入婚姻的故事看似奇幻卻並不陌生，要有茫茫人海中找到另一半，交友App可能是個不錯的選擇。只是在網絡上交友也是件累人的事，要在交友過程中成功吸引合適的對像，原來不是靠「照騙」，而是你那真實的個人介紹。

要在交友過程中成功吸引合適的對像，原來不是靠「照騙」，而是你那真實的個人介紹。（《Doctors》劇照）

外貌無疑是吸引人的重要因素，尤其於首次見面時，大部分人難免會以貌取人，所以大家也會為此精心打扮。然而，同樣的道理未必能百分百應用於交友App上。

外國交友App「Plent of Fish」就單身者對網上交友的看法作出調查，邀請了2000 名受訪者參與研究，並發現超過65%以上的受訪者都表示，比起照片，他們更希望對方能於自我介紹中透露更多真實的個性與興趣。所以，嘗試把修圖的心思花在個人簡介上，可能會更容易吸引到與你想法相近的對像。因為在一段長久的關係中，亮麗的外表並非重點。

研究發現超過84%的受訪者希望對方能於自己面前表現出真實的一面，而不是營造出完美的假象。（《春夜》劇照）

表現缺點更討喜？

我們都知道無人是完美，但卻會刻意於心儀對像面前苦心經營，希望能藉此留下一個美好的印象。有趣的是，超過84%的受訪者希望對方能於自己面前表現出真實的一面，而不是營造出完美的假象。因為這樣才能令雙方發掘彼此的共通之處。在你分享自己的想法時，不妨透過對方的回應來觀察他是否希望真心了解你，從他的價值觀衡量對方是否值得花時間發展。

在你分享自己的想法時，不妨透過對方的回應來觀察他是否希望真心了解你，從他的價值觀衡量對方是否值得花時間發展。（《她的私生活》劇照）

初次約會可能是即興也可能是鋪排已久，即使於網絡上如何親近，首次見面也難免尷尬。想順利度過第一次的約會，不妨參考一下兩性學家的建議。

在你上一次的旅行中，你是事先計劃好行程還是順其自然？ 心理學家Antonio Borrello

心理學家Antonio Borrello提議可以透過了解對方上次旅行的安排來打開話題，他認為這問題揭示了一個人的個性與生活方式。對很多人來說，即興的旅程會為他們帶來壓力，透過這條問題，你可以了解對方是個嚴謹還是隨心的人，也可藉他分享旅程的經歷自然地開啟話題。

按圖看其他兩性學家的建議：

資料來源：Mind Body Green，HuffPost