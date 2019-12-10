【禁蒙面法】上訴庭拒暫緩高院裁決　執法機構將不能引用新例執法

高等法院上月裁定特首在「危害公安」的情況下，引用《緊急法》屬違憲，而她以《緊急法》所訂立的《禁蒙面法》亦同樣違憲。政府早前正式提出上訴後，並要求上訴庭申准該法例仍然有效，或暫緩高院的裁決。上訴庭今（10日）頒下判詞並拒批律政司的申請，意即《禁蒙面法》現已屬無效且不能用以執法。

特首林鄭月娥於今年10月4日宣布引用《緊急法》，法庭處理其中兩個司法覆核申請，內容質疑《緊急法》剝奪立法會職能，又指《蒙面法》無法保障公眾安全。(資料圖片/羅君豪攝)

+ 13 + 12 + 11

特首林鄭月娥因應香港的騷亂情況持續，在今年10月4日突然以「危害公安」為由，引用《緊急法》訂立（禁蒙面法》，並在翌日零晨時份生效，惟她此舉即引來多方反對，認為其做法有違反《基本法》之嫌，並先後引發多個司法覆核申請。高等法院於11月18日裁定政府引用《緊急法》訂立（禁蒙面法》部份違反《基本法》，而《禁蒙面法》本身，亦有超乎需要的限制，其條文本身亦屬違憲。

律政司在高院裁決下達後，曾要求法庭讓該裁決暫緩執行，但遭高院法官拒絕。律政司隨即提出上訴，並再要求暫緩執行判決，或讓該法仍然有效，其申請今遭上訴庭拒絕。

自該法生效已來，雖然已有多人因涉及違反禁蒙面法而被控，但多數都涉及其他罪名，只有一名女售貨員被捕後只被控以一項違反蒙面法的罪名，該女售貨員的案件，昨在觀塘法院再提訊，控方未有要求撤控，但要求案件押後以待上訴裁決，該案最終獲准押後至明年3月9日再訊。

雖然上訴庭拒絕暫緩高院的裁決，但認為這案有可爭辯的理據，故亦有批出上訴許可，並定於明年1月9及10日進行聆訊。

案件編號：HCAL2945、2949/19