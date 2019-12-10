外派僱員生活費香港排全球第六貴　亞洲排第三被東京超越

人力資源管理顧問機構ECA International今（10日）發表最新的「生活費用調查」結果，香港被東京超越，跌至外派僱員生活費用最高亞洲城市的第三位，而在全球城市排名則和去年一樣，排名第六。 ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，香港排名大致保持穩定，被東京超越原因包括日元走勢強勁、明年東京奧運會或加劇當地通脹等。另外，他指香港雖然面對社會政治動盪、經濟衰退，惟尚未見對生活費帶來實質影響。

人力資源顧問機構ECA International 針對全球超過480個地點，發表最新「生活費用研究」結果。研究比較外派僱員普遍購買的消費品及服務，結果顯示，在亞洲城市中，香港現成為外派僱員生活費用最高亞洲城市的第三位，並且在全球城市中排名第六。

東京奧運高當地生活費

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示，今年香港排名保持穩定，雖香港仍面對持續的社會政治動盪，且出現經濟衰退，但尚未見到這為本地的生活費用帶來實質影響。談及今年被東京超越的原因，他解釋日元在2019年走勢強勁。另外，日本最近提高消費稅，料物價會因而進一步上漲，相信明年東京奧運會亦可能會進一步加劇通脹。因此，邁向2020年，預計東京排名仍將在香港之上。

人力資源顧問機構發表最新「生活費用研究」結果，香港外派僱員生活費全球第六貴。（資料圖片）

針對亞洲地區，研究又發現，泰國城市的生活費用排名升幅數一數二，其中曼谷上升了43名至第47位，首次進入50大排名。關禮廉表示，曼谷一向以價廉物美而廣受度假人士和外派僱員的歡迎，惟這次排名顯著躍升，升幅冠絕亞洲城市，其中一個重要原因是泰銖升值。在過去兩年，曼谷和清邁就分別上升了75位和56位。

在全球排名中，亞洲中部國家土庫曼斯坦的首都阿什哈巴德蟬聯全球外派員工生活費用最高城市。關禮廉透露，除瑞士城市繼續雄踞全球十大排名，大多數歐洲城市排名自去年起均開始下滑。英國脫歐不明朗的形勢持續，令倫敦排名跌至第140位，是自2005年開始發表生活費用排名以來的最低名次。